Patrick Stewart n’exclut pas un retour sur grand écran à Star Trek

Pendant le Univers Star Trek panel qui a eu lieu le samedi 23 juillet 2022, dans le Hall H du San Diego Comic-Con 2022, Monsieur Patrick Stuartétoile de Star Trek : la nouvelle génération et Star Trek : Picarda déclaré qu’il serait prêt à reprendre le rôle de Jean-Luc Picard pour un autre long métrage sur grand écran mettant en vedette le GNT moulage. Bien qu’aucun film de ce type n’ait été annoncé pour le moment, Trekkies peut s’attendre à voir l’acteur légendaire reprendre son rôle de Picard au moins une fois de plus dans la troisième saison à venir de picard sur Paramount+, aux côtés de son confrère GNT co-stars.

Lorsque Stewart a été choisi pour le rôle du capitaine Picard pour le GNT redémarrage de la bien-aimée du créateur Gene Roddenberry Star Trek : la série originalede nombreux fans ont exprimé leur inquiétude quant au choix de la franchise de remplacer le bien-aimé CGU capitaine. Faut-il vraiment présenter un acteur d’origine britannique comme l’autorité ultime d’une série de science-fiction américaine ? Un chef sans cheveux pourrait-il s’avérer aussi efficace qu’un capitaine de vaisseau Entreprise en tant que capitaine aux allures de cow-boy américain, le capitaine James T. Kirk (William Shatner) ? Si cela semble bizarre pour une sensibilité du 21e siècle, Star Trek les membres de l’équipage racontent les questions posées par les dirigeants du réseau et d’autres dans les jours qui ont précédé GNTen avant-première dans History Vault’s Le siège central : 55 ans de Star Trek.

FILM VIDÉO DU JOUR

La longue route de Jean-Luc Picard

Paramount+

Dans les années qui ont suivi la première représentation de Picard par Stewart sur GNT, il a enchanté plusieurs générations de Trekkies. Le personnage est considéré par beaucoup comme l’autorité ultime de la franchise en matière de moralité. En plus d’apparaître dans chaque épisode de GNTqui a été diffusé de 1987 à 1994, Stewart a également fait la une de quatre films mettant en vedette le GNT distribution : 1994 Star Trek : Générations1996 Star Trek : premier contact1998 Star Trek : Insurrectionet 2002 Star Trek : Némésis.

Plus récemment, Stewart a repris le rôle pour les trois saisons de picard, dont le premier est sorti sur CBS All Access en 2020 et dont le second est sorti sur Paramount + plus tôt en 2022, qui sont tous deux actuellement disponibles en streaming sur Paramount +. La troisième et dernière saison à venir de picardqui réunira GNT les membres de l’équipage du pont LeVar Burton (Geordi LaForge), Michael Dorn (Worf), Jonathan Frakes (William T. Riker, qui est déjà apparu dans la première saison), Gates McFadden (Docteur Beverly Crusher) et Marina Sirtis (Deanna Troi, qui a également apparaît dans picard première saison).





Actuellement, aucun plan pour un autre GNT film a été annoncé. Cependant, en juillet 2021, il a été rapporté que Matt Shakman de WandaVision dirigerait un prochain Star Trek film. Cependant, il est possible que ce projet comporte l’équipage dirigé par le capitaine Kirk de Chris Pine, qui apparaît dans l’alternative « Kevlin Timeline » qui a été introduite par le film de 2009. Star Trek.