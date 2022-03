Patrick Stewart confirme le retour du professeur X dans Doctor Strange 2

Après s’être amusé à nier son implication dans Doctor Strange dans le multivers de la folie, Patrick Stewart a été clair. Pendant le Super Bowl, un nouveau spot a fait ses débuts pour la prochaine suite de Marvel. Il comprenait ce qui semblait être la voix de Stewart en tant que son X Men personnage, le professeur X. Parce que son visage n’a pas été explicitement montré, Stewart a d’abord nié que c’était lui dans la bande-annonce, suggérant initialement qu’il s’agissait d’un imitateur.

Dans une nouvelle interview accordée à Jake’s Takes, l’acteur a parlé de la Docteur étrange 2 situation. On lui a d’abord demandé ce qui se passerait potentiellement si le docteur Strange et le professeur X se rencontraient un jour. Cela taquine indirectement les deux rencontres en Docteur étrange 2 avec Stewart détaillant comment Xavier voudrais se sentir étrange, si ils devaient partager l’écran dans un certain film qui sortira en mai. Comme le dit Stewart :

« Le professeur X serait extraordinairement prudent et vigilant, et se sentirait peut-être un peu anxieux parce qu’il y a quelque chose de potentiellement dangereux chez cet homme, et je pense que cela mettrait le professeur Xavier sur ses gardes. »

Stewart a ensuite directement abordé son implication dans le film. Cette fois, il est venu propre, confirmant que c’était sa voix avec des parties de son corps montrées dans les images. Pour une raison quelconque, cependant, Stewart dit qu’il n’a même pas reconnu sa propre voix et qu’il n’a pas beaucoup pensé à la publicité lorsqu’elle a été diffusée pendant le Super Bowl. Il ne savait pas non plus que son nom était devenu viral cette nuit-là et a été agréablement surpris de voir autant de fans heureux de son retour, tous basés sur cette brève et subtile allumeuse dans la bande-annonce.

« J’avais éteint mon téléphone au moment où cela s’est produit et je n’ai donc rien entendu. Ce n’est que le lendemain matin que je me suis réveillé et que j’ai regardé mon téléphone et que j’ai découvert que j’avais été bombardé de réponses. Mes responsables des relations publiques avaient m’ont envoyé des réactions qu’ils avaient des détails et m’ont transmises. En fait, je ne reconnaissais pas ma propre voix. Cela sonnait différemment. Si j’avais un rhume ou quelque chose à ce moment-là, je ne sais pas. Mais, j’étais étonné. Tout ce qu’ils ont vu, c’est l’arrière de mon épaule et je pense que mon lobe d’oreille, rien d’autre qu’il y aurait eu autant de connexions. Cela m’a plu.

Si Marvel nous donne quelque chose d’aussi gros que le retour de Patrick Stewart en tant que professeur X dans la bande-annonce, nous ne pouvons que spéculer sur ce qui va arriver dans le long métrage. Après Spider-Man : Pas de retour à la maison, la pression est forte pour faire quelque chose d’important avec un nouveau film qui se concentre directement sur le multivers et les surprises qu’il apportera. Le professeur X n’est probablement qu’un signe de beaucoup de grandes choses à venir dans le film.





Sam Raimi réalise Docteur étrange 2 en utilisant un script de Michael Waldron. Le film met en vedette Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg et Rachel McAdams. Patrick Stewart et de nombreuses autres stars surprises seront en vedette.

Doctor Strange dans le multivers de la folie sortira le 6 mai 2022.





