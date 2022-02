Patrick Stewart brise le silence sur la bande-annonce de Doctor Strange 2 : est-ce vraiment lui ?

De nombreux fans de Marvel ont célébré ce qui semble être le retour de Patrick Stewart en tant que professeur X, mais ne déclenchons pas encore les poppers de la fête. Dans la récente bande-annonce de Doctor Strange dans le multivers de la folieune voix très familière a été entendue, apparemment de Stewart reprenant son X Men rôle. Au-delà de cette taquinerie, l’implication de l’acteur n’a pas été officiellement confirmée, et Stewart et Marvel se sont abstenus de donner une explication.

Stewart a maintenant rompu son silence sur la situation lors d’une récente conversation avec Comicbook.com. L’acteur vétéran insinue que ce n’est peut-être pas vraiment lui dans le Docteur étrange 2 bande annonce. Il dit que les gens « imitent » sa voix depuis des décennies et que ce n’est pas de sa faute si les gens le perçoivent d’une certaine manière, par exemple s’il sera inclus dans une certaine suite de Marvel. Comme l’explique Stewart :

« Vous savez, les gens imitent ma voix depuis que je suis monté sur scène il y a 60 ans. Donc, je ne peux pas en être tenu responsable. »

Il est possible que Stewart dise la vérité. Selon certaines rumeurs, Stewart apparaîtrait déjà dans le film et peut-être que l’équipe marketing de Marvel s’amuse simplement avec cela avec un imitateur du professeur X. Même ainsi, il semble plus probable que Stewart esquive la question dans le but de garder son retour supposé aussi surprenant que possible. N’oublions pas qu’Andrew Garfield a passé l’année dernière à nier son implication dans Spider-Man : Pas de retour à la maison avant de prouver que les rumeurs étaient vraies en décembre lorsque le film a finalement été présenté en première.

De nombreuses autres surprises seront en magasin dans Doctor Strange 2





Studios Marvel

Le retour possible de Patrick Stewart en tant que professeur X ne serait qu’une des nombreuses surprises que le réalisateur Sam Raimi réserve aux fans de Marvel avec Doctor Strange dans le multivers de la folie. Il n’y a pas grand-chose d’autre à confirmer officiellement, mais la bande-annonce a taquiné l’introduction de l’équipe de super-héros connue sous le nom d’Illuminati. Cela inclut Tony Stark, et parce que Robert Downey Jr. a terminé sa course dans le rôle, il y a des rumeurs selon lesquelles Tom Cruise apparaîtrait comme une variante d’Iron Man.

Dans tous les cas, Marvel économisera beaucoup pour le film lui-même, indépendamment de ce qui a été taquiné dans la bande-annonce. Raimi réalise le film en utilisant un scénario de Michael Waldron. Benedict Cumberbatch revient en tant que super-héros titulaire aux côtés d’Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg et Rachel McAdams. Stewart peut ou non apparaître dans le film en tant que professeur X, et comme on le voit dans la bande-annonce, on ne sait pas qui d’autre pourrait venir avec le multivers fracturé.

Le synopsis du film se lit comme suit : « Dans les studios Marvel » Doctor Strange dans le multivers de la folie, le MCU déverrouille le multivers et repousse ses limites plus loin que jamais. Voyagez dans l’inconnu avec le docteur Strange, qui, avec l’aide d’alliés mystiques anciens et nouveaux, traverse les réalités alternatives hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux. »

Doctor Strange dans le multivers de la folie est prévu pour une sortie en salles le 6 mai 2022.





