Patrick Stewart accueille Beavis & Butt-Head, Spongebob et plus dans Paramount + Super Bowl Commercial

Le prochain service de streaming Paramount + de ViacomCBS se prépare à être lancé le mois prochain, ils ont donc amené de gros frappeurs pour aider à promouvoir au super Bowl. Est-ce que quelqu’un a déjà pensé qu’il verrait Star Trek icône Patrick Stewart faire la fête avec Beavis et Butthead? Ils ont tous atteint le sommet, après une série de taquineries de divers spectacles et personnages de CBS coincés dans un cliffhanger pendant quelques semaines. Stewart, Beavis et Butt-Head sont loin d’être les seules invitations à cette soirée au sommet, ce qui est un exploit assez étonnant quand on pense à la crise de santé publique.

Nous avons vu précédemment Dora l’exploratrice, Beavis et Butthead, l’astronaute du MTV Award, Sang bleu«Frank Reagan (Tom Selleck), Le bon combatde Diane Lockhart (Christine Baranski), Star Trek: Découvertede Michael Burnham (Sonequa Martin-Green), Star Trek: d’étranges nouveaux mondes‘Pike (Anson Mount) et Spock (Ethan Peck), avec ÉCRASERHondo (Shemar Moore), et plus encore essayant de se rendre au sommet de la montagne Paramount. Dans le voyage vers le sommet super Bowl point culminant, nous apprenons qu’ils ont tous réussi. On apprend aussi que Stephen Colbert est le barman.

Dans la publicité, Gayle King la vomit et les mains et déclare: «Je rentre à la maison», mais Patrick Stewart lui rappelle: «Oh, idiote, vous êtes à la maison – nous vivons ici maintenant sur le mont Paramount. N’est-ce pas glorieux? » À partir de là, une soirée dansante commence avec tous les personnages connectés en un seul endroit, en quelque sorte dansant sur Bob l’éponge Carré, mais seulement la fille effrayante de L’anneau semble vraiment être dedans. C’est une publicité bizarre, mais c’est exactement ce qu’elle est censée être. De plus, cela donne de nouveaux yeux en regardant le super Bowl une chance de voir que CBS All Access a été rebaptisé Paramount +.

ViacomCBS se révèle être un acteur majeur du marché du streaming avec son changement de marque. Bob Bakish, président et chef de la direction de ViacomCBS a annoncé le changement de marque en septembre 2020. «Paramount est une marque emblématique et légendaire appréciée des consommateurs du monde entier, et elle est synonyme de qualité, d’intégrité et de narration de classe mondiale», a-t-il déclaré. «Avec Paramount +, nous sommes ravis de créer une marque mondiale de streaming dans le segment large payant qui s’appuiera sur l’étendue et la profondeur du portefeuille ViacomCBS pour offrir une collection extraordinaire de contenu pour que tout le monde puisse en profiter.» Comme le nouveau super Bowl commercial prouve, Paramount + a beaucoup de puissance, grâce à leur bibliothèque massive.

super Bowl LV débute demain à 15h30 PST, et il y aura probablement beaucoup de nouvelles publicités divertissantes pour le monde à voir. Nous avons déjà vu un Le monde de Wayne retrouvailles pour Uber Eats avec l’aide de Cardi B, mais Paramount + a fait venir une tonne de gros frappeurs pour annoncer le nouveau service d’abonnement en streaming. Quant à savoir qui va gagner entre les Chiefs de Kansas City et les Buccaneers de Tampa Bay, cela n’est pas clair pour le moment. En attendant de le savoir, vous pouvez assister à la grande fête au sommet ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube officielle Paramount Plus.

