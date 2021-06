Patrick Star obtient sa propre série télévisée dérivée de SpongeBob SquarePants

Le Patrick Star Show arrive officiellement à Nickelodeon en juillet de cette année.

Les fans de SpongeBob SquarePants s’assemblent. Le seul et unique Patrick Star aura son propre spectacle Nickelodeon en juillet.

Depuis Bob l’éponge Carré diffusé pour la première fois sur Nickelodeon en 1999, les téléspectateurs sont obsédés par Patrick Star. L’étoile de mer paresseuse mais adorable vole la vedette dans chaque épisode grâce à ses singeries hilarantes qui finissent toujours par lui et SpongeBob avoir des ennuis. 20 ans plus tard et les gens ne peuvent toujours pas se lasser du meilleur ami de Bob l’éponge pour la vie.

Maintenant, Patrick sort seul. Le Patrick Star Show arrive à Nickelodeon le mois prochain et cela semble emblématique.

Quand est Le Patrick Star Show sortir?

Patrick Star Show: Date de sortie et actualité de la série SpongeBob. Image: Nickelodeon

Le Patrick Star Show se concentre sur Patrick et sa famille. En d’autres termes, les parents de Patrick, Cecil Star et Bunny Star, apparaîtront ainsi que Squidina Star, GrandPat Star et Grandma Tentacles. Cependant, ce ne sera pas seulement une émission sur sa vie. Le Patrick Star Show suivra Patrick alors qu’il anime son propre talk-show avec l’aide de sa famille et de ses amis.

SpongeBob lui-même apparaîtra également dans la nouvelle série mais Patrick sera la star de la série. La série animée devrait faire ses débuts sur Nickelodeon à un moment donné en juillet. Aucune date de sortie officielle n’a encore été annoncée, mais il y aura 13 épisodes au total et ils seront tous disponibles en streaming via Paramount + plus tard dans l’année.

Selon les mots d’un autre animateur de talk-show populaire, Patrick Star est une icône, il est une légende et il est le moment. Maintenant, viens maintenant!

