Patrick Mahomes s’émerveille de la performance de Deshaun Watson

Patrick Mahomes et Deshaun Watson se sont toujours admirés.

Deshaun Watson a eu lui-même un superbe match de Thanksgiving Day alors que ses Texans de Houston battaient les Lions de Detroit par un score de 41-27. En arrivant dans ce match, les Texans n’étaient que 2-7 sur la saison, sans aucune chance raisonnable de se rendre aux séries éliminatoires. Quoi qu’il en soit, l’équipe a persévéré et persévéré, menant à un résultat assez fantastique qui se donnera certainement une certaine confiance pour aller de l’avant. Watson a été la principale raison de cette victoire alors qu’il a lancé quatre touchés tout en récoltant 318 verges. Ces statistiques sont rendues encore plus impressionnantes par le fait qu’il n’a lancé que 17 réussites. La performance de Watson a été bien accueillie par le quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, qui s’est tourné vers Twitter avec des éloges pour Watson, déclarant « Cet homme @deshaunwatson est spécial. »Bien sûr, ces deux-là ont été pris dans le même projet, et ont toujours eu beaucoup de respect l’un pour l’autre. Les Chiefs et les Texans se sont affrontés lors de la première semaine de la saison de la NFL et à la fin, c’est Mahomes qui s’est imposé, remportant le match par un score de 34-20. À 9-1, les Chiefs devraient aller loin dans les séries éliminatoires, et malheureusement, un match contre les Texans en séries éliminatoires semble incroyablement improbable. Si vous voulez en savoir plus sur ce que Watson avait à offrir aujourd’hui, vous pouvez consulter les faits saillants du jeu ci-dessous.