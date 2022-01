Patrick Mahomes interrompt la célébration pour louer le quart-arrière adverse: « C’est qui il est »

La star des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, a conçu le parcours gagnant en prolongation dans l’un des plus grands matchs de l’histoire des séries éliminatoires de la NFL dimanche, mais avant de célébrer une victoire électrisante, il a dû trouver son homologue sur les Bills de Buffalo.

Le quart-arrière vedette des Mahomes et des Buffalo Bills, Josh Allen, venait de présenter l’une des séries éliminatoires les plus incroyables de l’histoire. Les deux signaleurs ont combiné pour 25 points dans les deux dernières minutes du temps réglementaire avant que les Chiefs ne remportent une victoire de 42-36 en prolongation pour se mettre à une victoire d’un troisième voyage consécutif au Super Bowl.

La star des Chiefs a été vue devant la caméra après le match sur toute la longueur du terrain au stade Arrowhead de Kansas City pour trouver Allen et le féliciter pour une performance exceptionnelle. La vidéo du moment était tweeté par la NFL.

« C’est qui il est et sera toujours », la fiancée de Mahomes, Brittany Matthews, tweeté à propos de l’étreinte entre son futur mari et Allen.

Mahomes a célébré après avoir mené les Chiefs à une victoire en prolongation qui les a mis à une victoire d’atteindre leur troisième Super Bowl consécutif. William Purnell / Icône Sportswire via Getty Images

Le match de la ronde de division dans les séries éliminatoires de l’AFC avait été présenté comme une confrontation entre deux des meilleurs quarts-arrière du football et plus qu’à la hauteur de sa facturation.

Les Chiefs menaient 26-21 au quatrième quart lorsque les Bills ont répondu en prenant une avance de 29-26 sur une quatrième passe de touché d’Allen. Mahomes a ensuite répondu avec une passe de touché de 64 verges à Tyreek Hill avec seulement 1:02 à faire dans le match pour ramener l’avance aux Chiefs.

Allen a riposté avec sa quatrième passe de touché du match au receveur large Gabriel Davis avec seulement 13 secondes à jouer dans le règlement pour une avance de 36-33 Bills. Mahomes a ensuite répondu avec deux énormes passes pour mettre les Chiefs en position d’égaliser le match sur le placement de 49 verges de Harrison Butker à l’expiration du temps réglementaire.

Après que Kansas City ait remporté le tirage au sort en prolongation, Mahomes a mené les Chiefs sur le parcours gagnant, lançant une passe de touché de 8 verges à l’ailier rapproché Travis Kelce pour envoyer son équipe au match de championnat de l’AFC. Allen n’a jamais eu la chance de toucher le ballon en prolongation à cause de la règle de la NFL stipulant que si une équipe marque un touché en prolongation, la partie est automatiquement terminée.

Une fois la fumée dégagée du jeu épique, Mahomes s’est assuré de retrouver Allen.

« Encore une fois, ayez beaucoup de respect pour Pat », a déclaré Allen à propos du geste après le match, selon le site Web des Bills.

« Il lance un touché gagnant, et il vient tout droit et me trouve. Être dans cette situation et faire ça, c’était plutôt cool de sa part de faire ça. »

Les Chiefs affrontent maintenant les Bengals de Cincinnati et leur formidable quart-arrière, Joe Burrow, dimanche avec un voyage à leur troisième Super Bowl consécutif en jeu.

Allen a terminé avec 329 verges par la passe et quatre touchés et a également couru pour un sommet d’équipe de 68 verges. Mahomes a terminé avec 378 verges et trois touchés par la passe tout en courant pour un sommet d’équipe de 69 verges et un touché.

« (Numéro) dix-sept, Josh, a joué son cul, pardonnez mon langage », a déclaré Mahomes sur l’émission CBS après le match. « C’était un grand match entre deux grandes équipes de football. »

C’était aussi le dernier épisode d’une rivalité naissante entre les deux équipes, alors que les Chiefs ont battu les Bills en séries éliminatoires pendant deux saisons consécutives. Buffalo a battu Kansas City lors de la saison régulière en octobre avant que les Chiefs ne prennent leur revanche dimanche soir.

« Nous allons affronter cette équipe (Buffalo) de nombreuses fois dans des matchs comme celui-ci », a déclaré Mahomes lors de l’émission. « Avec ce quart-arrière, avec ce personnel d’entraîneurs et les joueurs qu’ils ont, ça va être beaucoup de batailles. Je suis content que nous ayons eu celui-ci. »

Comment les chefs de Kansas City aident à lutter contre la faim avec des «snacks» pour les enfants

12 octobre 202103:26