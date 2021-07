Patrick Mahomes explique pourquoi lui et sa fiancée ont révélé le visage de leur fille sur les réseaux sociaux

Patrick Mahomes et Brittany Matthews ont jonglé entre praticité et intimité pour décider de la part de leur petite fille à partager avec le monde.

La star des Kansas City Chiefs et sa fiancée n’ont initialement montré le visage de leur fille de 5 mois Sterling sur aucune photo pendant 3 mois et demi avant de décider de partager de jolies photos de la famille ensemble sur Instagram le mois dernier.

« Évidemment, au début, nous voulions garder les choses privées et ne pas l’avoir là-bas », a déclaré Mahomes AUJOURD’HUI. « Alors que nous avons commencé à faire différentes choses et qu’elle a commencé à vieillir un peu, à sortir, c’est presque devenu un fardeau d’essayer de la cacher à tout moment lorsque nous faisons des choses, et cette saison à venir, nous voulons qu’elle soit à les jeux et ne pas avoir à s’inquiéter de la cacher tout le temps.

« Nous avons pensé qu’il était temps. Nous voulons toujours garder certaines choses privées, mais nous avons pensé que nous pouvons montrer son visage à tout le monde au moins une ou deux fois ou ne pas avoir à continuer à la cacher. »

Combien de leurs enfants ils veulent partager volontairement, ou involontairement dans le cas des paparazzi, est devenu un problème brûlant pour les célébrités.

Mahomes sait ce que c’est que de grandir aux yeux du public en tant qu’enfant d’un athlète professionnel. Son père, Patrick Mahomes Sr., a lancé dans les ligues majeures de 1992 à 2003 pour six équipes différentes.

« Je pense que je comprends un peu parce que mon père pratiquait un sport professionnel, mais ça va être un peu différent à l’ère des médias sociaux et tout comme ça », a déclaré Mahomes. « Nous voulons juste lui donner la vie la plus normale possible afin qu’elle puisse grandir et avoir des amis et apprendre et s’améliorer de jour en jour.

« Il y aura des moments où elle sera aux yeux du public, et nous en avons une très bonne compréhension. Heureusement, nous sommes à Kansas City où il y a beaucoup de gens formidables qu’elle sera dans un endroit formidable à mesure qu’elle grandira en haut. »

Mahomes a également appris l’importance spécifique d’une chose au début du camp d’entraînement des Chiefs et il travaille à se préparer pour la saison à venir. C’est un must tout en essayant de bien dormir, de s’entraîner et de bien manger tout en prenant soin d’un enfant de 5 mois.

Patrick Mahomes reporte son mariage à 2022 alors qu’il tente de mener les Chiefs de Kansas City à une troisième apparition consécutive au Super Bowl. Simon Bruty / Sports Illustrated via Getty Images

« Nous avons appris que les deux mots les plus importants pour être parents sont » horaire de sommeil « », a-t-il déclaré. « Nous avons un horaire de sommeil réduit. En fait, elle dort très bien. Elle dort déjà toute la nuit. Elle se réveille vers 6 heures du matin, à peu près quand je me réveille habituellement.

« C’est incroyable. Brittany a été une championne, elle a été la meilleure maman de tous les temps, alors je suis excitée chaque jour pour les nouveaux défis et de voir (Sterling) grandir. »

Alors que Mahomes semble toujours avoir les réponses sur le terrain, ce n’est pas tout le temps comme ça en tant que nouveau père.

« Il y a des moments où elle pleure et Brittany est au magasin ou sous la douche ou quelque chose comme ça, et je ne sais pas quoi faire après avoir essayé toutes les astuces », a-t-il déclaré. « Heureusement, il n’y a pas eu trop de ces moments. »

Mahomes a parlé à AUJOURD’HUI tout en faisant la promotion de la campagne Head & Shoulders #NeverNotWorking, qui présente une nouvelle publicité avec Mahomes et le grand Troy Polamalu des Steelers de Pittsburgh à la retraite.

Il espère mener les Chiefs à une troisième apparition consécutive au Super Bowl cette saison, ce qui en ferait la quatrième équipe de l’histoire de la NFL à réaliser cet exploit.

« Ce sera un défi », a-t-il déclaré. « (Faire trois Super Bowls consécutifs) n’arrive pas souvent, mais tout ce que vous pouvez faire est de travailler chaque jour et d’espérer que cela suffise. »

Mahomes et Matthews retardent également leur mariage jusqu’à la fin de la saison à venir, qui, espèrent-ils, se terminera le 13 février au Super Bowl LVI au SoFi Stadium en Californie.

Le quart-arrière vedette a déclaré qu’ils avaient déjà une date et un lieu.

« Nous avons déjà commencé à planifier beaucoup de choses », a-t-il déclaré. « Nous avons essayé d’en éliminer beaucoup avant la saison. Ce sera un peu plus petit, et pour la plupart, nous aurons de la famille et des amis là-bas. »

Sterling jouera un rôle dans la cérémonie.

« Elle en fera partie à coup sûr », a déclaré Mahomes. « Je pense qu’elle aura alors un peu plus d’un an, alors j’espère qu’elle marche. Nous aurons quelqu’un pour la porter, mais ce sera très amusant. »