Patrick Dempsey revient pour Disney désenchanté + suite

Selon les rapports, Patrick Dempsey reprendra le rôle de Robert Phillip pour le prochain Disney + Enchanté suite, Désabusé. En outre, les mêmes rapports affirment également que le personnage de la fille de Robert, Morgan, sera également de retour pour le suivi, bien qu’aucun casting n’ait été confirmé pour le moment. Désabusé mettra également en vedette un tout nouveau méchant, le studio recherchant actuellement l’actrice parfaite pour le rôle.

En outre, des initiés ont également appris que Brigette Hales est désormais attachée à la suite de Disney en tant qu’écrivain, aux côtés de Laque pour les cheveux réalisateur Adam Shankman, qui a été attaché à la barre Désabusé pour quelques temps. Hales est surtout connue pour son travail sur la série fantastique ABC à succès Il était une fois et pour l’adaptation en série limitée du thriller politique de voyage dans le temps de Stephen King 11.22.63. Parmi les autres écrivains attachés au projet, on compte une poignée d’aficionados de la comédie romantique, Richard Lagravenese de PS je t’aime renommée, et Scott Neustadter et Michael Weber de 500 jours d’été.

Robert Phillip de Dempsey a commencé le premier film en tant qu’avocat de divorce cynique à New York qui ne croit pas au véritable amour ou au bonheur pour toujours, dont la vie et les perspectives ont changé lorsqu’il rencontre Giselle. Amy Adams reviendra en tant que Giselle pour le Enchanté suite, dont la mise en production a été officiellement confirmée lors du récent Disney Investor Day.

Sorti en 2007, Enchanté est à la fois un hommage et une parodie des films Disney et des princesses d’autrefois et commence par la princesse Giselle d’Adams bannie de son royaume par la méchante belle-mère de son amant. Transportée dans le monde réel, en particulier à New York, Giselle doit se frayer un chemin à travers une réalité qui manque d’animaux chantants et d’autres merveilles similaires afin de trouver un moyen de rentrer chez elle. Les choses se compliquent cependant lorsque Giselle rencontre un avocat et se retrouve à tomber amoureuse de lui.

Réalisé par Kevin Lima à partir d’un scénario de Bill Kelly, Enchanté étoiles Patrick Dempsey, James Marsden, Timothy Spall, Idina Menzel, Rachel Covey et Susan Sarandon aux côtés d’Amy Adams. le film était à la fois un chouchou critique et un énorme succès au box-office, gagnant plus de 340 millions de dollars dans le monde. Combinant à la fois une animation d’apparence traditionnelle et de l’action en direct et contenant des chansons du compositeur légendaire Alan Menken aux côtés du parolier Stephen Schwartz, Enchanté fonctionne à merveille à la fois comme une lettre d’amour aux œuvres bien-aimées de Disney et comme un regard satirique sur ses nombreux tropes.

Parole d’une suite enchantée a commencé à se répandre dès 2010, James Marsden affirmant en 2011 que le studio devait se dépêcher avant que le temps du père ne fasse des ravages. « Je pense que l’horloge tourne sur celui-là », a déclaré l’acteur, qui n’est pas encore confirmé pour la suite. « Amy Adams et moi disons tous les deux: » S’il y a une suite, nous ne rajeunirons pas. « Puisque nous jouons une sorte de personnages animés sans âge. revenir et faire un autre. «

Désabusé devrait sortir prochainement sur Disney +. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de The Disinsider.

Sujets: enchanté 2, enchanté