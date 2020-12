Patrick Dempsey de retour pour la suite enchantée avec Amy Adams

Le grand événement ‘Journée des investisseurs Disney’ Le jeudi 10 décembre, non seulement il nous a laissé les nouvelles qui viendront en termes de productions de « Star Wars » et de l’univers cinématographique Marvel, il y avait aussi plusieurs confirmations de séries et de futurs films, et parmi elles la réalisation a été officiellement rapportée d’une suite à ‘Enchanté’ (2007).

Le film de 2007 a été réalisé par Kevin Lima et a remporté trois nominations aux Oscars pour trois chansons originales et deux aux Golden Globes. De quoi s’agissait-il? Il raconte l’odyssée que doit vivre la princesse Giselle, qui est transportée de son monde magique à New York par un sort de la méchante reine Narissa. Là, elle tombe amoureuse d’un avocat divorcé qui décide de l’aider, malgré le fait qu’elle soit fiancée au prince du conte de fées.

Pour le moment, la seule incorporation confirmée était celle de Amy Adams (Giselle) et il n’y avait plus de nouvelles, jusqu’à ce lundi. Selon les informations de Le désintéressé, Patrick Dempsey, l’un des protagonistes de la série ‘L’anatomie de Grey’ qui a fait des apparitions dans la saison 17, Sera de retour pour la suite de « Enchanted » en tant que « Robert Phillip », tout comme le film d’il y a treize ans.







Il a également été confirmé que le caractère de Morgan, La fille de Robert, bien qu’un casting complet n’ait pas été confirmé pour le moment. Selon les mots du nouveau directeur, Adam Shankman, Cette suite se déroule 10 ans après les événements de l’histoire originale, où Giselle remettrait en question toutes ses décisions.

Il reste à confirmer si James Marsden (Prince Edward) e Idina Menzel (Nancy) sera également dans le long métrage, et ils recherchent quelqu’un pour jouer le méchant, qui a été joué par Susan Sarandon en 2007, mais maintenant nous savons que sera le Dr Derek Shepherd. Une date de sortie est actuellement inconnue, mais ils estiment qu’elle sera pour l’année 2022.