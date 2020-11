Patrick Beverley semble choqué par la signature de Montrezl Harrell Lakers

La décision de Montrezl Harrell d’aller chez les Lakers a soulevé quelques sourcils.

La saison dernière a été marquée par une rivalité amère entre les Los Angeles Lakers et les Los Angeles Clippers. On pensait que les deux équipes étaient des prétendants au championnat, et les fans espéraient que ces deux équipes finiraient par jouer l’une contre l’autre lors de la finale de la Conférence de l’Ouest. En raison d’un travail de starter horrible au deuxième tour, nous n’avons jamais eu ce match Lakers-Clippers, qui a finalement donné aux Lakers un chemin clair vers le championnat. L’un des joueurs de rôle les plus appréciés de l’équipe, le sixième homme de l’année Montrezl Harrell, a pris la décision surprenante hier de signer un contrat de deux ans avec les Lakers de Los Angeles. Compte tenu de l’histoire entre ces deux équipes, la signature des Lakers de Harrell a été considérée par les fans comme une sorte de trahison. La star de Clippers, Patrick Beverley, l’a certainement vu sous cet angle en offrant une réaction choquée sur Twitter, avant de finalement dire qu’il était heureux pour Harrell. Avec Harrell sur leur liste, les Lakers de Los Angeles sont déjà plus beaux cette année qu’ils ne l’étaient l’année dernière. Avec la puissance de feu supplémentaire sur la liste, vous devez penser que cette équipe des Lakers sera favorisée pour une répétition. Quant aux Clippers, ils ont pu signer Marcus Morris pour un contrat de 64 millions de dollars sur 4 ans, ce qui montre qu’ils font tout ce qu’ils peuvent pour garder intact ce qui reste de la liste. Michael Reaves /