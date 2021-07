Patricia Heaton célèbre 3 ans d’absence d’alcool après avoir arrêté de boire à 60 ans

Patricia Heaton célèbre une étape importante dans sa vie ce mois-ci.

Le samedi 10 juillet, l’acteur de 63 ans a partagé dans une vidéo personnelle qu’elle commémorait trois ans de sobriété due à l’alcool. Heaton a publié un court clip sur Instagram, s’adressant à ses abonnés alors qu’elle annonçait son accomplissement alors qu’elle terminait une marche de trois milles et demi.

« Bonjour les amis », dit-elle. « Nous sommes en juillet, où nous célébrons la liberté de notre nation… célébrant également trois ans d’absence d’alcool pour moi. Donc, je voulais juste partager cela avec vous et m’envoyer un message si l’un d’entre vous le fait, si l’un d’entre vous le fait maintenant et a besoin d’encouragement, ou quoi que ce soit du tout. Passe une bonne journée. »

L’ancienne star de « Tout le monde aime Raymond » a révélé dans une interview avec Parade l’été dernier qu’elle avait initialement cessé de boire de l’alcool deux ans auparavant lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle avait changé chez elle au cours de la dernière décennie.

«Ça me manque terriblement, mais à la fin de la journée, je me sens mieux», a-t-elle déclaré. « J’ai remarqué que j’attendais tous les soirs avec impatience les cocktails. Et s’il m’arrivait d’aller déjeuner, je pourrais prendre un verre de vin ou de Prosecco. Il existe une statistique réelle selon laquelle les femmes qui buvaient modérément dans la trentaine et la quarantaine deviennent souvent alcooliques dans la cinquantaine et la soixantaine.

Heaton a poursuivi en expliquant: «Je pense que c’est quelque chose à propos de vos enfants quittant la maison et les choses qui vous ancrent ne sont plus là. Vous êtes un peu en mer, alors vous attrapez la bouteille pour atténuer l’incertitude.

Patricia Heaton dans AUJOURD’HUI en novembre 2017. Banque de photos NBC/NBCU/NBCUniversal via

C’est quelque chose qu’elle a vu se produire après que ses quatre enfants, qu’elle partage avec son mari, David Hunt, aient déménagé, laissant le couple seul comme des nids vides.

« Et à mesure que vos hormones changent, vous ne pouvez pas vraiment traiter l’alcool de la même manière que lorsque vous étiez plus jeune », a-t-elle expliqué, partageant la raison de sa décision. « J’ai arrêté et ma vie s’est considérablement améliorée. Mes enfants sont dans la mi-vingtaine et j’aurai probablement 70 ans quand j’aurai des petits-enfants. Je veux être en bonne santé pour eux.

Hunt et Heaton ont quatre fils ensemble : Samuel David, 27 ans, John Basil, 25 ans, Joseph Charles, 24 ans et Daniel Patrick, 22 ans.

La décision active de Heaton de mener une vie plus saine fait partie de son deuxième acte, qui a inspiré son nouveau livre intitulé à juste titre « Votre deuxième acte », une collection d’histoires et d’anecdotes sur la façon de se réinventer plus tard dans la vie.

Le livre vient après que Heaton a passé près de deux décennies à représenter des mamans de télévision dans des sitcoms, dont Debra Barone dans « Everybody Loves Raymond » et Frankie Heck dans « The Middle ». À peu près au même moment où le hit d’ABC s’est terminé en 2018, Heaton est devenue un nid vide plus ou moins dans sa vraie vie, lui donnant le temps de réfléchir aux choses de sa vie qu’elle a mises en pause pour devenir mère.

« Beaucoup d’entre nous ont dû faire des sacrifices pour être là pour nos enfants et pour élever nos enfants, et ce sont des sacrifices que la plupart d’entre nous ont fait avec plaisir », a déclaré Heaton à 45secondes.fr Parents en juillet dernier. « Nous ne voulions pas être ailleurs. Nous ne voulions pas manquer ces moments précieux avec nos enfants.

Quant aux autres moments du deuxième acte de Heaton ? En plus de sa décision d’arrêter de boire de l’alcool, elle s’est inscrite à un cours de scénarisation en ligne, est devenue la productrice exécutive de sa propre émission, « Carol’s Second Act », a commencé à produire des films avec son mari et a pu participer à davantage de travaux humanitaires. en devenant ambassadeur de Vision Mondiale.