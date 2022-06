Pato Migliore de YE : « Jouer avec Los Abuelos de la Nada est une pure croissance »

INTERVIEW EXCLUSIVE

Le chanteur de YE passe en revue l’enregistrement de Curva, son premier matériel de studio. Migliore anticipe ce que sera le spectacle de ce vendredi 17 avec Los Abuelos de la Nada à San Isidro.

© MN Presse & CommunicationLe groupe YE jouera ce vendredi avec Los Abuelos de la Nada

La rock argentin a vu naître d’innombrables groupes qui restent en vigueur à ce jour. Mais celui qui est inoubliable n’est rien de moins que Les grands-parents de rien. Ce soir, ils se produiront à Buenos Aires et auront parmi leurs invités OUIle groupe musical né entre d’anciens membres de Virus et qui continue de présenter son premier EP intitulé Courbe. Pato Migliore, son chanteur, anticipe ce que sera le concert vendredi 17 juin.

La première scission de Virus dans les années 90 impliquait la création de nouveaux groupes. c’est comme ça que c’est venu voyage à vénusle groupe formé par Daniel Sbarra. Et même si cela semblait également avoir eu un point final, c’est fin 2019 que Gury Migliore, Ari Moreira, Bruno Migliore, Gustavo Peña et Pato Migliore ils décidèrent de s’unir à nouveau sous le nom de YE. Comme tant d’autres artistes, la pandémie de coronavirus a ruiné leurs plans et les a forcés à reporter la sortie de leur premier matériel de studio.

Enfin, ils ont finalisé l’enregistrement de l’EP. « Lorsque nous nous sommes rencontrés en studio, les choses étaient totalement différentes. Nous l’avons enregistré en été, une période où les groupes jouent beaucoup. Il ne se passait rien du tout et nous avons commencé à inviter des amis. Donc beaucoup est venu. Des personnalités telles que Daniel Sbarra, Miguel Tallarita, Kubero Díaz ou Fernando Blanco sont arrivées. c’était très détendu», explique Pato Migliore.

Son producteur artistique et invité aux claviers était Jean du quartierle musicien qui a participé à des phénomènes tels que Les grands-parents de rien, Spinetta Jade ou Pull. En ce sens, il n’a pas hésité à les inviter à jouer en live. Après un spectacle au Teatro Coliseo en novembre 2021, ils sont prêts à revenir sur scène ce vendredi 17 au Centre Culturel San Isidro (Av. del Libertador 16138) pour continuer à présenter Courbe Direct.

« Cela nous vient déjà les yeux fermés et nous pouvons commencer à dériver dans beaucoup de choses comme ajouter des écrans avec des images. Nous sommes dans un moment explosif, plus si technique. Cela montre que quelque chose va se passer à partir de là et nous ne savons pas ce que c’est, et c’est le mieux que nous puissions ressentir. C’est une marmite bouillante et c’est très bon», conclut Pato Migliore à propos du concert YE de ce vendredi.

