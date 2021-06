Pato Lago et une voix unique que vous connaissez sûrement : c’est la vie d’un comédien de doublage

Maison 12 Juin est célébrée dans le monde entier le Journée internationale du doublage, un moment privilégié pour rendre hommage à cette discipline artistique particulière qui a émergé au XXe siècle à l’apogée du cinéma. Au fil du temps, il est également devenu lié à la locution et à la création de publicités, de documentaires et d’autres contenus audiovisuels. Aujourd’hui, l’Amérique latine possède l’une des plus grandes industries de doublage avec des acteurs vocaux au Mexique, en Argentine, en Colombie et dans de nombreux autres pays.

Et pour honorer les interprètes qui mettent non seulement leur voix mais aussi leur corps et leur passion pour que les téléspectateurs puissent profiter d’un film, d’une série ou d’un dessin animé, dans Divulgacher, on discute avec Lac aux Canards, acteur et réalisateur de doublage argentin. Il est connu pour être la voix de Homme araignée dans la série de Disney, mais joue aussi Samuel de Élite déjà Numéro 5 à The Umbrella Academy, les deux productions de Netflix, parmi des centaines d’autres personnages. Il nous raconte comment il a fait ses premiers pas et, en plus, nous dévoile les détails du travail d’un comédien de doublage au quotidien.

Le doublage de l’intérieur : Pato Lago

Patricio vient d’avoir 31 ans et a travaillé comme comédien de doublage pendant près de la moitié de sa vie, une passion qui est apparue dès son plus jeune âge. « J’ai pas mal découvert le doublage étant enfant, à 5 ou 6 ans, ça n’était pas connu dans les années 90. J’avais une flûte à bec, qui appartenait à mon père, une flûte à bec comme un journaliste. moi-même et plus tard il m’a écouté. Vers 13 ans, mon frère et moi aimions faire des émissions de télévision. On baissait le volume du film, on mettait une caméra devant et on faisait les voix des personnages derrière. . Puis on a écouté l’enregistrement. Et c’était du doublage, mais à l’époque je ne savais pas. « , compte.

Dans sa découverte ludique du doublage, les voix d’acteurs étaient également présentes qui, en quelque sorte, ont fini par le motiver. « Inconsciemment, je suis sûr que beaucoup d’acteurs m’ont marqué. D’Argentine ou de l’étranger. J’ai eu l’occasion de rencontrer Ricardo Tejedo, qui est la voix de Jack Sparrow, qui est un génie. Il me vient aussi à l’esprit Humberto Vélez, la voix de Homer Simpson. Et à partir de là, en particulier, il m’est arrivé de réaliser que je travaillais avec des acteurs que j’écoutais étant enfant. Actuellement, je travaille avec Karin Zavala Oui Marcelo Armand, que j’écoutais quand j’étais enfant dans une émission intitulée « Comment et pourquoi ? » et j’ai dit : ‘Sais-tu que je les écoutais quand j’étais petit ?’ Eh bien et ils sont devenus super excités « , Il dit.







Il existe de nombreuses anecdotes d’acteurs, de musiciens et d’artistes en général qui, lorsqu’ils parlent de leur première expérience, audition ou test, utilisent le mot « terrible » et le cas de Patricio ne fait pas exception. « La première expérience devant le micro a été assez terrible. Quand j’ai essayé Disney, ils m’ont dit qu’il me manquait une tonne de choses. Ils m’ont dit que je ne savais pas comment agir et qu’il me manquait d’autres choses. Mais ils m’ont quand même laissé continuer à voir. La vérité est que pendant quelques mois, je n’ai pas voulu en savoir plus sur le doublage. De plus, je suis un grand fan de Disney. Alors quelque temps plus tard, j’ai dit ‘C’est ma passion et je dois l’accomplir. Peu importe s’ils me disent non ‘ », exprime.

Donc c’était ça. Patrick est revenu à Disney et il est resté dans les studios pendant quelques mois pour voir comment les acteurs enregistraient. Tous ces efforts ont porté leurs fruits car des mois plus tard, son premier rôle arriverait enfin. « Un jour, ils me disent, maintenant, viens et même si j’étais un personnage démissionnaire, j’ai enregistré et c’est comme ça que j’ai commencé », souviens toi.

L’approche de cette discipline n’était pas un hasard. Patricio dit qu’il a toujours été attiré par tout ce qui touche à l’art. En fait, tout en suivant des cours de doublage, j’étudiais Production et réalisation télévisuelle, plus tard Locution et même Architecture. Mais ce n’est pas tout. Avec plus de 13 ans de carrière et ayant commencé par « non » comme réponse, il est aujourd’hui également metteur en scène d’acteurs.







A propos de son nouveau rôle, il explique : « C’est très agréable d’être réalisateur. C’était quelque chose que je voulais faire. Aujourd’hui je rencontre des mini ‘Patos Lagos’, des acteurs qui débutent et qui ont cette nervosité, je me vois très réfléchi. Ils sont très talentueux et j’essaie de les comprendre. Je leur dis que j’ai vécu la même chose et ils sont très heureux. »

Parmi vos personnages préférés, bien sûr, se trouve Homme araignée et le Power Ranger rouge, mais, sans aucun doute, un rôle auquel il se sentait très identifié était Kenny, l’un des protagonistes de la série Le vrai O’Neals. « J’ai adoré parce que c’était une série sur la communauté LGBT et j’exprimais Kenny. La série parlait de la façon dont il est sorti. Et là, ils ont montré tous ses rêves, ses peurs, son imagination. Nous étions toujours dans la tête. . Kenny et, là-bas, il lui est arrivé quelque chose et il l’a raconté à un spectacle de Lady Gaga, c’était très drôle. C’était l’un des personnages que j’ai le plus apprécié », commente-t-il.

La pandémie de Coronavirus et les restrictions sanitaires mises en place à travers le monde ont affecté des centaines d’activités artistiques et le doublage en fait partie. « La routine a beaucoup changé. Avant, nous nous déplacions dans la ville d’un endroit à un autre. Maintenant, nous enregistrons depuis chez nous. C’était très dur, très complexe mais ça a été résolu très rapidement. Nous avons eu des désagréments, mais nous n’avons pas été si touchés, heureusement. Nous enregistrons de chez nous. Chaque acteur et réalisateur a son home studio », remarque-t-il.







Pour Patricio, le doublage a commencé comme un jeu, puis c’est devenu une passion, et plus tard c’est devenu une réalité. Aujourd’hui, il est la voix de différents personnages et marques, mais il s’arrête pour souligner et dire à tous ces jeunes qui veulent se consacrer au doublage que lui, comme tout le monde, a dû faire face à plusieurs « non » avant de réaliser ses rêves. « Les gens me connaissent pour tous les personnages que je fais, mais ils ne me connaissent pas pour les plus de 500 castings dans lesquels je ne suis pas resté. Je veux qu’il soit clair que plusieurs fois les portes ne vont pas s’ouvrir, mais plusieurs fois ils le font. La seule façon d’ouvrir ces portes est d’essayer. Ne jamais abandonner. C’est la clé du succès« , prend fin.