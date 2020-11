Patinter investit 2,5 millions dans le renouvellement de sa flotte

Texte: Carlos Moura

Date: 12 novembre 2020

Patinter a annoncé l’acquisition de 86 semi-remorques de différents types pour le renouvellement de sa flotte, pour un investissement de 2,5 millions d’euros.

Dans le cadre de sa politique de renouvellement de flotte, Patinter a investi 2,5 millions d’euros dans l’acquisition de 50 semi-remorques bâchées, 15 semi-remorques frigorifiques et 21 porte-conteneurs.

«Nous investissons constamment dans l’expansion et le renouvellement de notre flotte afin de répondre, avec qualité et efficacité, aux besoins de nos clients, contribuant à ce que notre empreinte écologique soit la plus positive», déclare, dans un communiqué, la société de transport routier basé à Mangualde.

Partiner est la société portugaise avec la plus grande flotte propre, comprenant actuellement 1300 véhicules. L’âge moyen de la flotte se situe entre deux et trois ans.

Le processus de renouvellement cyclique vise à réduire les coûts d’exploitation et les émissions de dioxyde de carbone, en plus d’augmenter le confort et la sécurité du conducteur.

Selon Patinter, la modernisation de la flotte réduira les émissions de dioxyde de carbone d’environ quatre pour cent en 2020.

Patinter est certifié par la norme ISO 14001: 2015 – Système de Management Environnemental et a dans son ADN un souci assumé de durabilité, tout d’abord en raison de la position «responsabilité, honnêteté et innovation» défendue par ses dirigeants.

