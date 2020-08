"Patineur professionnel de Tony Hawk 1 + 2": Gagnez cette boombox strictement limitée!

Le 4 septembre, Tony Hawk et ses collègues patineurs rendent enfin les halfpipes et les routes dangereuses à nouveau dans “Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2”. Pour fêter la sortie du remake, nous lançons un concours avec une “THPS Boombox” strictement limitée d’une valeur de plusieurs milliers d’euros. Que devez-vous faire pour cela? Créez votre propre truc de skateboard. Adhérer maintenant!

Ne vous inquiétez pas: vous n’avez pas besoin d’être un patineur professionnel pour participer à la compétition. Vous n’avez même pas besoin de faire du skateboard. Il s’agit plutôt de faire preuve de créativité et d’utiliser des astuces intelligentes pour créer l’illusion d’un mouvement de skateboard cool.

Une boombox “THPS” limitée de plusieurs milliers d’euros à gagner

La “THPS Boombox” exclusive a assez de puissance pour remplir un champ de skate avec du son.

Vous pouvez gagner ceux des skateboards “THPS Boombox” fait à la main. Et bien sûr, fait à la main signifie aussi: strictement limité. Dans le monde entier, il n’y a que quelques exemplaires dont – et l’un pourrait bientôt être le vôtre. La valeur: plusieurs milliers d’euros.

Il s’agit d’un système d’enceintes Bluetooth 5.0 de l’expert audio français Focal. La box se compose de deux haut-parleurs large bande d’une puissance de 200 watts chacun et d’un caisson de basses d’une puissance de 50 watts. Donc assez de puissance pour remplir le champ de skate avec du son!

L’énorme système de haut-parleurs pèse au total 30 kilogrammes et mesure 60 centimètres de large, 53 centimètres de haut et 26 centimètres de profondeur. Il dispose d’une batterie lithium-ion de haute qualité conçue pour plus de 1000 cycles de charge. Selon les réglages de volume, la batterie dure de 8 à 30 heures de musique.

Nous espérons que vous aimerez inventer vos propres trucs de skate.

Astuce surf: site “THPS” Vous ne voulez rien rater de l’actualité de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2? Ensuite, visitez également le site officiel du jeu.

Conditions de participation à la compétition “Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2”

Voici les conditions pour participer au concours: