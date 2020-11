"Patineur professionnel de Tony Hawk 1 + 2": Ecole I & II – trouver toutes les cloches

Les niveaux « Ecole I » et « Ecole II » sont deux niveaux variés dans lesquels vous recherchez les meilleurs scores dans deux cours d’école. Dans les deux niveaux, il y a la tâche de détruire cinq cloches avec un wallride. Notre guide vous expliquera comment trouver toutes les cloches.

Il y a beaucoup à faire dans les deux niveaux de la cour d’école de « Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 ». Vous devez casser les meilleurs scores, trouver différentes lacunes, effectuer des tours spéciaux dans des endroits déterminés et bien plus encore. Dans les deux niveaux, vous êtes également confronté à la tâche de trouver cinq cloches d’école et de les détruire avec un wallride. Ce n’est pas si simple, car vous n’avez que deux minutes pour les cinq cloches qui sont réparties sur tout le niveau. Avec notre guide, vous devriez trouver les cloches facilement dans le temps imparti.

Comment faire un wallride

Avant de partir à la recherche des cloches, vous devriez pratiquer un peu le tour de wallride, après tout, vous devez casser les cloches avec exactement ce tour. Comme son nom l’indique, avec cette astuce vous «surfez» le long d’un mur pendant une courte période. Pour faire un wallride, vous allez légèrement en diagonale (à un angle inférieur à 45 degrés) vers un mur, sautez juste devant lui, puis appuyez sur le bouton pour un grind – et votre patineur glisse brièvement le long du mur. Si vous maîtrisez le truc, vous pouvez partir à la chasse aux cloches.

« École I »: voici les cinq cloches

La première cloche est dans l’allée derrière la salle de sport.

Cloche # 1: Pour arriver à la première cloche, vous sautez du toit vert au début du niveau et patinez dans l’allée qui se trouve entre les deux bâtiments. Suivez l’allée et vous trouverez la cloche sur le mur de la salle de sport.

Pour la deuxième cloche, vous devez vous rendre dans la cour de l’école.

Cloche # 2: La deuxième cloche est dans la cour de l’école. Pour vous y rendre, il vous suffit de descendre les grands escaliers de la salle de sport et d’atterrir directement dans l’aire de jeux. Juste en face de vous se trouve un bâtiment qui dit « South Beach Middle School ». La sonnette est au-dessus des portes sur le côté gauche du bâtiment.

Cherchez ce bâtiment rouge pour trouver la troisième cloche de l’école.

Cloche # 3: Vous pouvez trouver la troisième cloche juste à côté de la seconde. Continuez simplement à patiner tout droit vers le bâtiment allongé et rouge avec un auvent. La cloche de l’école est sur un mur entre les fenêtres en verre.

La quatrième cloche est sur un mur sur le toit de ce bâtiment.

Cloche # 4: Pour arriver à la quatrième cloche, il faut sauter sur le toit de l’école. À partir de la cloche de la troisième école, empruntez les rampes colorées vers le bâtiment orange auquel les câbles d’alimentation sont fixés. Sautez par-dessus la rampe vers le toit du bâtiment et vous pourrez apercevoir la cloche sur le mur à gauche.

Cloche # 5: Pour la dernière cloche, il suffit de sauter du toit vers la piscine et de patiner à gauche en direction de la pente. Il y a une rampe orange à son pied et la dernière cloche est juste à côté d’elle sur le mur.

C’est à vous de décider dans quel ordre vous déclenchez la sonnerie. Si vous vous en tenez à notre guide, vous devriez facilement terminer la tâche en moins d’une minute et avoir encore le temps de terminer une autre tâche.

« École II »: emplacements des cinq cloches

La première cloche du niveau « Ecole II » est juste au point de départ.

Cloche # 1: La première cloche de l’école est juste au début de « Level School II ». Il suffit de regarder à droite et vous verrez la cloche au-dessus d’une rampe sur le mur.

Vous trouverez la deuxième cloche dans la cour inférieure de l’école.

Cloche # 2: Pour détruire la deuxième cloche, sautez ou descendez les longs escaliers au début du niveau pour vous rendre dans la cour d’école. Passez devant la table bleue et restez à droite. La sonnette est sur un mur dans le coin.

Les barrières rouges et blanches vous mènent directement à la troisième cloche.

Cloche # 3: Continuez tout droit à partir de l’endroit où la deuxième cloche a été trouvée et montez la petite pente. Là, vous verrez des barrières rouges et blanches. Suivez-les jusqu’au bout et la cloche apparaîtra juste sous votre nez.

Cloche # 4: Après avoir détruit la troisième cloche avec un wallride, vous passez devant les deux bâtiments carrés qui sont très proches. Dans le coin extrême droit, vous verrez une benne à ordures bleue avec des graffitis dessus. La cloche est située directement au-dessus du conteneur.

Le wallride à la cinquième cloche est un jeu d’enfant.

Cloche # 5: Pour vous rendre à la cloche de la cinquième école, retournez aux barrières de la troisième cloche. Cette fois, suivez-les dans la direction opposée jusqu’à ce que vous atteigniez la rampe et les escaliers qui mènent à la cour supérieure de l’école. Montez là-haut et restez à gauche près du bâtiment qui dit « Bibliothèque ». La dernière cloche est sur la gauche juste au-dessus du quart de pipe.

Comme dans le niveau « École I », vous pouvez jouer les cloches dans un ordre différent. Nous avons eu de bonnes expériences avec notre itinéraire et avons encore eu le temps de terminer d’autres tâches au niveau.