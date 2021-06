Pati Chapoy, l’image d’une femme puissante dans la fiction que Netflix a

Célébrer 25 ans dans les airs de Ventaneando est très louable. Pendant tout ce temps, les émissions liées aux potins de l’émission sont allées et venues sans transcender les goûts du public, quelque chose que l’espace qui dirige a réalisé de manière ininterrompue Pati Chapoy. Cela montre que bien que les Mexicains aiment la pratique des commérages, n’importe qui n’a pas la confiance de bavarder.

Pourquoi le succès de Pati Chapoy avec un spectacle comme Ventaneando ? Surtout à deux égards : sa formation de journaliste et sa compréhension du monde du divertissement à la télévision. Avoir des informations à portée de main est un pouvoir, une capacité qui augmente encore plus lorsque vous savez pour quoi, comment et à qui vous voulez fournir du contenu.

Avec Ventaneando, il a pu profiter de l’opportunité offerte par Ricardo Salinas Pliego depuis 1996 pour se positionner comme une personnalité publique de grand impact. Interrogé et critiqué par certains, suivi et reconnu par d’autres, Pati Chapoy est devenue une référence médiatique qui s’est même transcendée dans les fictions en tant que communicatrice puissante qu’elle est.

Avec une image caractéristique et bien définie, son portrait transféré à la fiction a tendance à devenir caricatural dans l’apparence, pas dans le ton, ce qui lui fait voir le journalisme de divertissement dépeint comme un outil dangereux ou qui donne à réfléchir, selon le cas considéré.







Gloire, par Christian Keller. Dans ce biopic sur l’ascension, la chute et la libération de Gloria Trevi, Pati Chapoy (joué par Marisa Rubio) est dépeint sous deux angles. D’abord en tant que bras droit de Salinas Pliego, convaincu que le chanteur est le produit dont l’entreprise a besoin pour catapulter Azteca Music, ce qui n’arrive pas car Sergio Andrade, le représentant de l’artiste, préfère signer avec Televisa

Plus tard en femme vindicative face à la rancune commerciale d’Andrade. Avec des taquineries à la télévision envers le producteur en prologue à sa vengeance, elle apparaît comme l’orchestratrice du plan qui consistait en la publication du livre Gloire à l’enfer de Aline, où sont abordés les crimes et atrocités commis par le clan Trevi-Andrade, comme l’appelait Chapoy elle-même.

Où pouvez-vous le voir? Sur Netflix.







Histoire de crime : la recherche. Dans cette série elle apparaît sporadiquement pour dire à la journaliste Carolina Tello (d’après Lilly Téllez) que l’affaire de la disparition de Paulette concerne un spectacle, une mise en scène. Bien qu’il s’agisse d’une apparence mineure, elle se démarque si l’on prend en compte l’expérience que Chapoy avait en tant que producteur et communicateur à ce moment-là. Ici, elle est jouée par María Aura.

Où pouvez-vous le voir? Sur Netflix.