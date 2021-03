Pathfinder et Wattson buffed, caustic nerfed et autres changements des notes de mise à jour Apex Legends Chaos Theory

Le prochain événement dans Apex Legends s’appelle Chaos Theory et il sera lancé le mardi 9 mars – c’est la semaine prochaine. Dans une première surprise, les fans ont mis la main sur les notes de mise à jour aujourd’hui, et il y a beaucoup de changements à discuter.

Des modifications importantes ont été apportées à plusieurs légendes, ce qui pourrait suffire à modifier une méta qui a déjà commencé à se sentir un peu obsolète au cours des premières semaines de la saison 8.

Bien que ce soit l’événement spécial de Caustic – avec sa prise de contrôle de la ville remplaçant le traitement de l’eau sur King’s Canyon – il a en fait reçu un nerf. Pour tous ceux qui jouent beaucoup sur Apex, cela semble génial.

Il a reçu un temps de recharge supplémentaire d’une minute sur sa grenade Ultimate Nox et les dégâts subis à l’intérieur de son nuage de gaz ont été réduits à un taux fixe de 5hp, plutôt que de s’empiler de 6hp à 12hp. Cela signifie qu’il devrait se sentir un peu moins oppressant pour jouer contre.

Fans de Pathfinder, vous pouvez enfin vous réjouir. Le robot préféré de tout le monde a finalement reçu un buff après un mauvais traitement de la part du Réapparaître devs. Le profil bas – ce trait ennuyeux qui signifie que la légende subit des dégâts supplémentaires – a maintenant été supprimé.

Wattson, oh, enfin, un buff de Wattson. Elle va maintenant régénérer le bouclier tout comme la régénération de santé d’Octane. C’est vrai. Vous n’avez pas besoin d’être à côté de son Ultimate, si vous jouez à Wattson, vous venez de recevoir des boucliers infinis. Très intéressant.

Horizon et Gibraltar ont également été nerfés. L’ultime d’Horizon a maintenant un temps de recharge supplémentaire d’une minute, et le dôme de Gibraltar n’offre plus à tout le monde à l’intérieur une vitesse de guérison supplémentaire. Ce sont des changements positifs.

Mais ce n’est pas tout ce qui arrive avec l’événement Chaos Theory. Il existe un tout nouvel emplacement d’inventaire appelé «Emplacement de survie» qui contiendra des objets tels que Respawn Beacons et le nouvel objet, le bouclier thermique.

Initialement introduit pour le nouveau mode à durée limitée arrivant avec l’événement, les boucliers thermiques peuvent être déployés à l’intérieur de l’anneau pour protéger une escouade de tout dommage. La régénération et la guérison sont augmentées dans l’anneau, mais l’anneau subit des dégâts au fil du temps.

Cela ouvre les portes à des jeux assez sympas avec l’anneau et il sera vraiment intéressant de voir comment cela s’intègre dans le jeu classé et compétitif à l’avenir, car l’objet reste dans les parages même après la fin de l’événement.