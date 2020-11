Pat Sajak, l’hôte de la «  roue de la fortune  », appelle sournoisement le candidat «  ingrat  », suscitant les réactions des fans sur Twitter

Roue de la Fortune L’animateur Pat Sajak est connu pour être gentil et amusant lorsqu’il parle avec les concurrents du populaire jeu télévisé. Cependant, ses taquineries sont devenues un peu sournoises lors d’un épisode récent, ce qui a suscité de vives réactions de fans sur Twitter.

L’incident s’est produit après que l’hôte de longue date ait qualifié un concurrent d ‘«ingrat» après s’être moqué de la bonne réponse à un puzzle. Sajak plaisantait clairement pendant l’échange. Mais cela ne suffisait pas pour empêcher les fans de faire connaître leur opinion sur l’ensemble de l’échange.

Pat Sajak a accueilli « Wheel of Fortune » pendant près de 4 décennies

Pat Sajak sur «Wheel of Fortune» | Gerardo Mora / Getty Images

Il y a toujours eu une rivalité amicale entre Sajak et son collègue animateur de jeu télévisé Alex Trebek sur Péril!. Cependant, bien que Trebek soit sans doute le plus célèbre des deux, Sajak est celui qui a remporté le titre du livre Guinness des records du monde pour la plus longue carrière en tant qu’animateur de jeu télévisé du même spectacle.

Pendant ce temps, Roue de la Fortune est devenu un phénomène national grâce au rouet et aux puzzles de mots stimulants et amusants à résoudre. Sajak et son assistante, Vanna White, sont devenus aussi partie intégrante du spectacle que les prix en argent et les vacances. Le public les a adorés.

Il est devenu un peu sarcastique avec un concurrent de « Wheel of Fortune »

CONNEXES: «Jeopardy!» L’hôte Alex Trebek a déjà échangé des emplois avec Pat Sajak et cela a dérouté les fans

Sajak est généralement si amical avec les concurrents qui viennent Roue de la Fortune et ne fait généralement pas de blagues à leurs dépens. C’est ce qui a rendu si surprenant qu’il ait eu une interaction étrange avec Darin McBain lors d’un épisode de novembre 2020.

Le candidat, dont la mère est également apparue sur Roue de la Fortune en 1982, a exprimé sa confusion sur les réponses à un indice qu’il avait raison, a rapporté le NY Post. McBain a correctement deviné «armoire, four, serviettes, évier» après avoir été chargé de proposer quatre choses qui ont commencé par le mot cuisine. Mais il a souligné à Sajak qu’il n’existe pas de «four de cuisine».

«Four de cuisine?» Répliqua McBain. « Ca c’était quoi? Qui appelle ça un «four de cuisine»? »

Et Sajak le lui a remis. «Ne fais pas ça! Tu as gagné! Ne discute pas, Darin », dit-il. «Vous avez le puzzle. Joueurs ingrats! Je l’ai eu! »

Mais pour prouver que tout était en plaisantant, il a poursuivi: «Non, je taquine juste. J’ai finalement cassé!

Les fans de Twitter ont réagi à l’explosion de Pat Sajak

Il ne fait aucun doute que Sajak plaisantait avec McBain quand il l’a traité d ‘«ingrat». Mais malgré ce fait, Roue de la Fortune les fans sur Twitter ont réagi à l’explosion en supposant qu’il y avait une part de vérité.

Dans un fil contenant un clip vidéo du segment, les fans ont fustigé la petite diatribe de Sajak, affirmant qu’elle masquait certains aspects plus profonds de son personnage qui restent généralement cachés. Ils ont affirmé que ce côté plus sournois de l’hôte de longue date mijotait sous la surface depuis des années maintenant. Pourtant, d’autres ont trouvé tout cela hilarant, ce qui était de toute façon prévu.

En fin de compte, McBain est rentré chez lui avec 15 350 € et des excuses de l’animateur de l’émission. «Je suis désolé de t’avoir crié dessus», dit Sajak. «C’est juste – je ne me souviens pas que ta mère nous a causé des ennuis comme tu l’as fait.