Passion of Gavilanes: c’est la relation entre Mario Cimarro et Danna García

Les interprètes de Juan Reyes Guerrero et Norma Elizondo Acevedo ont une grande chimie qui transparaît à l’écran. Comment est votre lien quand les caméras sont éteintes ?

© GettyTout sur la relation entre Danna García et Mario Cimarro de Pasión de Gavilanes.

L’industrie du divertissement présente chaque jour de nouvelles productions qui deviennent une tendance. Beaucoup d’entre eux sont innovants et proposent de jeunes acteurs qui font leurs premiers pas dans le monde des séries. Mais beaucoup d’autres sont des classiques incontestables. C’est le cas de Passion des fauconsla feuilleton qui a commencé en 2003 et est revenu cette année avec une deuxième saison sur Netflix.

La vérité est que cette fiction écrite par Julio Jiménez, a su devenir le phénomène de Telemundo il y a deux décennies. Après 188 épisodes, son équipe n’a pas hésité à annoncer un nouvel opus sorti en février 2022 et qui a déjà fait ses débuts sur Netflix. Le changement physique des acteurs est évident, mais l’essence semble être la même. Ou du moins c’est ce que ses protagonistes ont montré, Mario Cimarro et Danna Garciaqui entretiennent une alchimie qui dépasse l’écran.

L’acteur cubain de 51 ans donne vie Juan Reyes Guerrerotandis que l’actrice d’origine colombienne se distinguait comme Norma Elizondo Acevedo. Dans la fiction, ils semblent avoir une relation engageante, mais… comment cela se passe-t-il dans la vraie vie ? Votre lien est-il aussi positif lorsque les caméras sont éteintes ? La protagoniste de cette histoire a elle-même raconté en dialogue avec People comment elle s’entend avec Mario Cimarro après tant d’années de travail et de partage de projets.

Concernant leurs retrouvailles sur le plateau, la star de Belles calamités tenu: « Je l’ai embrassé et je ne voulais pas lâcher priseil y a beaucoup d’amour. Vous avez l’impression que c’est comme un divorce et que vous rencontrez votre mari, quelque chose comme ça. ». Précisant qu’ils ont une belle relation d’amitié en plus de ce que l’on voit dans Passion des fauconsa insisté : «C’est une relation de vie. Pour Mario et moi c’est une relation de vie, nous avons trois romans ensemble et ça fait trop d’années, donc je pense que c’est une relation qui va beaucoup plus loin. »

Vingt ans se sont écoulés depuis la première diffusion de la telenovela. Et le changement de Mario Cimarro n’a pas été que physique. Danna Garcia a expliqué : « Mario l’a produit de sa propre poche. Nous avons eu une conversation très agréable au cours de laquelle il m’a dit qu’en produisant, il avait compris beaucoup de choses sur ce que signifie faire un projet et les efforts économiques, physiques et mentaux pour le faire, donc j’ai presque l’impression que nous sommes là avec une personne qui nous guide beaucoup et qu’est-ce que c’est de plus prof dans ce sens”.

Enfin, l’actrice colombienne a fait remarquer à son fidèle compagnon : «Mario est très calme, très ermite. Mais en même temps Je le sens plus proche et plus accessible maintenant qu’à cette époque. Il a toujours été une personne très noble, il me donne beaucoup de confiance quand je suis avec lui. C’est très agréable d’enregistrer avec lui, je me sens super soutenu« Nul doute qu’ils entretiennent une belle relation !

