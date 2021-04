« Passion des faucons »: pourquoi Natasha Klauss a fini par pleurer lors des enregistrements de différentes scènes

On se souviendra toujours de Natasha Klauss pour son rôle de Sarita Elizondo dans « Passion des faucons », l’un des feuilletons colombiens les plus populaires d’Amérique latine. Le succès de la fiction a catapulté l’actrice à la renommée et lui a permis de gagner l’affection du public dans toute la région.

« Passion des faucons » Il a été créé par Julio Jiménez et diffusé entre 2003 et 2004, devenant un phénomène télévisuel. Le mélodrame a conquis le public au Venezuela, au Chili, au Panama, à Porto Rico, en Chine, en Espagne, en Israël, en Russie et au Pérou, pour ne citer que quelques pays.

L’histoire d’amour du Sœurs Elizondo et frères Reyes Il a marqué toute une génération et a fait de ses acteurs, parmi les Colombiens et d’autres nationalités, des figures du divertissement international.

Bien que cela fasse presque 20 ans depuis sa sortie « Passion des faucons », le public se souvient encore avec tendresse de cette histoire et, après son arrivée sur Netflix, on parle encore de cette production. Ici, nous vous disons l’un des secrets de cette telenovela réussie.

«PASIÓN DE GAVILANES»: POURQUOI NATASHA KLAUSS A TERMINÉ DE PLEURER LORS DE PLUSIEURS ENREGISTREMENTS

Natasha Klauss elle a joué Sarita Elizondo dans «Pasión de gavilanes». Elle était la plus stricte des trois sœurs, elle n’aimait pas se rapprocher des frères Reyes mais elle était amoureuse de Franco, qu’elle a fini par épouser.

Pendant les enregistrements de « Passion des faucons », les acteurs qui ont participé à ce projet ont démontré leur discipline et leur talent pour que les scènes se déroulent au mieux et que le feuilleton soit de qualité.

Ce n’est un secret pour personne que les acteurs passent de longues heures à filmer, à répéter des scènes encore et encore jusqu’à ce qu’elles soient parfaites. Même les interprètes et l’équipe de production doivent travailler à l’heure et à l’aube.

Dans «Pasión de gavilanes», ce n’était pas une exception, car les demandes de production augmentaient à l’approche des derniers chapitres, car il y avait un risque de ne pas respecter les délais fixés.

Selon « Publimetro México », Natasha Klauss a raconté comment des scènes de nuit étaient enregistrées à l’extérieur. L’actrice colombienne a révélé qu’il était difficile de filmer car, parfois, il y avait trop de brouillard et il fallait attendre que ça passe pour continuer le tournage. Cette situation leur a fait perdre du temps et allonger les heures de travail de cette journée.

En revanche, la question de l’équitation était un défi pour l’actrice. Malgré le fait que le casting de «Pasión de gavilanes» ait reçu des cours d’équitation, elle n’a pas perdu sa peur de l’équitation et a beaucoup souffert lorsqu’elle a dû jouer des scènes avec des chevaux.

Natasha elle-même a dit qu’il y avait des moments où elle descendait du cheval en pleurant et devait surmonter sa dépression nerveuse le plus tôt possible, car une autre scène approchait et elle devait remonter le poulain.

Un autre grand défi pour Natasha était de devoir passer si longtemps sans voir sa fille, qui avait à peine trois ans à l’époque. L’actrice a avoué qu’elle était déprimée d’être loin de sa petite fille pendant si longtemps et pleurait de temps en temps.