Passion de Gavilanes 2 : pourquoi Muriel, fille de Rosario Montes sera clé dans l’histoire

CÉLÉBRITÉS

L’actrice s’appelle Camila Rojas et fait partie des nouveaux membres de la série. Ensuite, nous vous disons à quoi ressemblera votre rôle.

Camila López est la fille de Rosario Montes dans ‘Pasión de Gavilanes 2’.

Camila Rojas est l’une des nouvelles actrices de ‘La passion des Gavilanes 2’ et interprétera ‘Muriel Chevalier’. L’actrice a 31 ans, est née à Cúcuta, Norte de Santander, Colombie et ce ne sera pas sa première performance car elle était dans des romans tels que ‘Corazón en condominio’, ‘Siempre tuya Acapulco’, ‘A stage to love’ , ‘Qu’est-ce que nous, les femmes, taisons’ et ‘Las Malcriadas’, entre autres.

Dans un dialogue avec People en Español, l’actrice a révélé que « J’étais très, très nerveux car c’est un projet qui a une barre très haute ». « Je me souviens que mon premier appel d’enregistrement était avec des scènes très simples, c’étaient des scènes chorales, et j’ai dit à mes collègues que cela me détendait un peu parce que de cette façon je pouvais comprendre la langue que les faucons avaient déjà adaptée et aussi apprendre à connaître les petit à petit et tue les nerfs »a-t-il indiqué.

Qui est Muriel dans Pasión de Gavilanes 2′ ?

« Muriel est une fille qui a grandi seule, sans beaucoup d’affection, qui a été élevée plus par d’autres personnes que par ses vrais parents car son père est un homme très riche qui se concentre sur d’autres choses et sa mère est une femme qui est aussi débordée dans ses goûts plus personnels que dans une famille »a expliqué l’actrice.

En ce sens, Rojas a poursuivi : « Alors elle cherche le véritable amour et rêve de le trouver. Elle rêve de trouver un endroit plein de paix, harmonieux, calme, sans combats, sans combats et c’est une femme révolutionnaire car elle se bat pour ses objectifs, pour ce qu’elle aime, pour la justice, [pero] Il n’est pas parfait et il a des erreurs comme tout être humain ».

D’autre part, l’actrice a déclaré que “Les lieux étaient impressionnants et dès le premier jour où ils ont enregistré, ils étaient totalement dans l’ambiance de Pasión de gavilanes dans les haciendas, avec les chevaux, avec les tenues”.

En parlant du succès de la série, Camila pensait que « es una serie que tiene las expectativas muy altas y siempre da miedo el resultado en muchos aspectos. Este proyecto tiene un lenguaje muy particular y los gavilanes ya marcaron un estilo también y nosotros llegamos a este universo a darle continuidad ya aportar nuestro pequeño granito de sable ».

« Plus que deux grandes générations, je pense que nous sommes une génération qui donne une continuité à celle qui s’est déjà installée dans le cœur des téléspectateurs et nous voulons clairement qu’il en soit de même, nous voulons conquérir un public »il ajouta.

En ce qui concerne son identification avec le personnage, il a convenu que « Elle pense qu’ils ont beaucoup de choses en commun : ils sont très passionnés par tout ce qu’ils font, la dualité entre les filles et les femmes, être justes, ils aiment les animaux ».

Pendant ce temps, Rojas a indiqué que « C’est une grande opportunité, c’est un privilège de partager Passion des faucons Avec des collègues aussi talentueux aux belles carrières et surtout pour tout jeune acteur, continuer à apprendre et à grandir est un luxe que j’apprécie personnellement..

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂