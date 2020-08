Passez un appel vidéo et jouez à ONE avec Houseparty

Houseparty est une application d’appel vidéo développée par Epic Games pour rendre les réunions plus amusantes à l’aide de divers jeux, dont UNO, le populaire jeu de cartes avec des chiffres et des couleurs que l’application vient d’ajouter à son répertoire.

“/>

À travers son blog officiel, Houseparty a mentionné avoir conclu un accord avec Mattel afin que UNE devenir un jeu officiel avec Houseparty, comme Vous pouvez jouer à partir du 3 août jusqu’à 7 amis qui ont installé l’application.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessous, la façon de jouer est exactement la même que celle établie par Mattel avec la version physique du jeu. Toutes les cartes et pouvoirs du jeu traditionnel sont inclus et tous les joueurs peuvent voir combien de cartes ils et leurs adversaires ont.

Les autres jeux de l’application incluent Heads Up, Trivia, QuickDraw et 4 autres jeux de société. Commencer à jouer est très simple dans n’importe lequel d’entre eux, il vous suffit de démarrer un appel vidéo avec Houseparty, d’inviter jusqu’à 7 joueurs supplémentaires et de choisir l’un des jeux qui apparaissent dans l’onglet en forme de dés de l’application.

“/>

Prêt à jouer UNE avec Houseparty?

Avec les informations de: Houseparty

***

Chez PASSWORD, nous révélons tous les secrets qui entourent la vie des joueurs les plus exigeants. Ne le manquez pas sur notre chaîne YouTube.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂