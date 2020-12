Passer la formation pour acheter une PlayStation 5: l’armée de Space Force est rétrogradée

Là PlayStation 5 de la maison japonaise Sony est l’un des biens de consommation les plus demandés ce Noël, également parce que le constructeur n’a pas réussi à faire assez à distance. En fait, la demande pour la console est devenue si élevée qu’elle a conduit les joueurs à prendre un gros risque afin de mettre la main sur l’une des rares unités disponibles: c’est ce qui est arrivé à un Militaire de la Force spatiale Américain, c’est soumis en retard à une séance d’entraînement pour essayer de prenez une PlayStation 5, et c’est pourquoi c’était dégradé.

L’histoire a été racontée par le journal Task & Purpose, rapportant lettre d’avertissement qui a été reçu par le protagoniste de l’histoire puis publié sur Facebook. D’après le contenu du document, il est clair que le soldat avait 30 minutes de retard pour une séance d’entraînement, et que la raison invoquée était simplement celle de vouloir faire le tour des magasins de la ville pour essayer de s’emparer de l’une des rares consoles de la ville. circulation. Au message reçu de son instructeur qui lui rappelait l’engagement pris par des répercussions menaçantes, le militaire a répondu laconiquement que la perspective d’une éventuelle lettre de rappel valait encore moins que la possibilité d’acheter le consul convoité.

La lettre de rappel ne tarda pas à arriver, même si de son contenu on peut imaginer que le soldat en question n’aimait pas particulièrement la discipline. Outre le retard et l’insolence de la réponse adressée à l’instructeur, il est en effet critiqué pour un manque général de professionnalisme et une propension particulière à se présenter en retard aux rendez-vous prévus. L’incident PlayStation 5 serait donc la paille classique qui a brisé le dos du chameau: le protagoniste de l’histoire est passé du chef aviateur au premier aviateur, avec une réduction du salaire mensuel qui, selon le site Web, pourrait s’élever à environ 600 €.