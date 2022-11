Passer du temps à l’eau peut être excellent pour votre bien-être

Dans le monde moderne, nous sommes tous de plus en plus préoccupés par notre santé et notre bien-être. Et il est logique de savoir pourquoi; nous sommes plus conscients que nous ne l’avons jamais été en tant qu’espèce de notre santé. Cela signifie que si vous cherchez à essayer de rester en forme et en bonne santé, vous voudrez peut-être envisager de passer plus de temps autour de l’eau. Pourquoi, cependant ? Quels sont les principaux bénéfices?

Photo : Slav Romanov/Unsplash

Soulevez-vous d’un funk

Se promener de mauvaise humeur ? Vous avez l’impression qu’il y a un nuage noir suspendu au-dessus de votre tête ? Tu n’es pas seul. Chaque jour, des milliards d’entre nous ressentent cela. Ce que vous pouvez faire, cependant, c’est aller faire une petite promenade. Parfois, vos pensées sont si brouillées qu’elles n’ont même pas de sens. Une promenade le long de la sérénité calme de l’océan peut être un bon moyen de libérer cette humeur négative et de réinitialiser votre train de pensée.

Cela ne prend pas longtemps

La plupart repoussent les promenades car elles ont l’impression qu’elles devraient marcher pendant des heures pour en tirer les bénéfices. Des études montrent, cependant, que même seulement 20 minutes de marche peuvent être sublimes pour remonter le moral et réduire la négativité. Si vous avez un point d’eau près de chez vous, vous n’avez pas besoin de passer longtemps pour en découvrir les avantages.

Photo : Jernej Graj/Unsplash

Vous pouvez aussi améliorer votre cardio

La marche ne va pas stimuler votre cardio et votre endurance, ainsi que la course ou le jogging. Les avantages, cependant, sont toujours vivement ressentis. Si vous sortez pour cette promenade de 20 minutes même trois ou quatre fois par semaine ? Vous devriez commencer à remarquer une différence. Vous ne vous sentirez pas comme un athlète, mais vous devriez vous sentir moins essoufflé lors de vos déplacements quotidiens et de vos études au magasin et retour.

Rencontrez des gens que vous connaissez

Un bon moyen de vider votre esprit et de vous remonter le moral est de passer du temps à parler aux autres. En vous promenant sur la plage, vous pourriez rencontrer quelques personnes que vous connaissez – des personnes pour lesquelles vous avez beaucoup de temps mais que vous n’avez pas vues depuis un moment. Cela peut vous permettre de trouver plus facilement un endroit heureux et de passer du temps en leur compagnie. Cette brève conversation peut être une merveilleuse façon de remonter le moral et de vous ramener à la maison en vous sentant plus frais mentalement.