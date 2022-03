Passer à Android : application iOS pour copier des photos iCloud vers Google Photos

Si vous souhaitez passer de l’iPhone au smartphone Android, il pourrait bientôt être plus facile de transférer vos photos d’iCloud vers Google Photos. L’application « Passer à Android » devrait rendre cela possible.

Google veut vous faciliter le passage d’un iPhone à un smartphone Android. Les développeurs de Google travaillent depuis un certain temps sur une application qui facilitera le transfert de données. « Passer à Android » doit être proposé dans l’App Store et apparemment non seulement être en mesure de transférer des données stockées localement sur l’iPhone, telles que des contacts, des messages et des applications, vers des appareils Android.

Copier des photos d’iCloud vers Google Photos

À l’avenir, l’application iOS devrait également pouvoir copier des photos stockées dans iCloud vers Google Photos. Selon 9to5Google, cela est indiqué par la dernière version de l’application dans le Google Play Store – qui sera responsable de la réception des données. Les experts Android se sont penchés sur l’APK, c’est-à-dire le fichier d’installation de l’application Android, et ont découvert cette innovation. Les photos iCloud devraient pouvoir être facilement transférées de l’iPhone vers Google Photos sur le smartphone Android via Wi-Fi. Pour ce faire, les propriétaires d’iPhone doivent se connecter à leur compte Apple et y lancer un transfert de données. Cela devrait prendre jusqu’à une semaine pour que toutes les photos de l’iCloud arrivent dans le compte Google.

Transférer des photos iPhone vers un téléphone Android via un câble

Une autre innovation que les experts de Google ont découverte dans l’application « Switch to Android » est la possibilité de transfert de données par câble. Ainsi, contrairement à ce qui est décrit ci-dessus, aucun point d’accès Wi-Fi ne serait impliqué. Au lieu de cela, les propriétaires d’iPhone pourraient utiliser un câble USB-C vers Lightning pour copier directement des photos ou d’autres données de l’iPhone vers un téléphone Android.

Cependant, comme il ne s’agit que de lignes de code individuelles indiquant d’éventuelles fonctionnalités prévues, personne ne peut dire pour le moment si ces fonctions seront réellement intégrées dans l’application. Ainsi, jusqu’à ce que le passage d’iOS à Android soit réellement possible simplement en copiant directement les données, vous devrez toujours choisir l’itinéraire de sauvegarde de vos données sur Google Drive et de les restaurer sur le nouvel appareil.