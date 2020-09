«Passenger 23»: le mystère de la croisière de Fitzek frappé à la télévision

03.09.2020 18h45

Les gens attendent des croisières des expériences inoubliables. C’est exactement ce qu’un psychologue emporte avec lui de la croisière – quoique d’une manière horrible. Un film basé sur Sebastian Fitzek.

Le psychologue de la police Martin Schwartz (Lucas Gregorowicz) est un homme brisé. Il y a cinq ans, sa femme et son enfant ont disparu lors d’une croisière à bord du «Sirius». Sans laisser de trace.

Première adaptation cinématographique d’un best-seller

Il se renfrogna depuis, pas une trace de sourire sur son visage. Il sera à jamais tourmenté par l’incertitude de ce qui est réellement arrivé à sa femme et à son fils. C’est le point de départ du thriller de Sebastian Fitzek «Passenger 23» qui, comme beaucoup de ses livres, s’est très bien vendu. RTL a filmé le matériel, le thriller se déroulera ce jeudi en rediffusion à 20h15. Le terme «passager 23» est utilisé dans la navigation pour représenter les passagers qui ont inexplicablement disparu. (Plus d’informations ci-dessous).

Le thriller en haute mer n’est pas le premier film de Fitzek à être traité pour la télévision. L’auteur berlinois est satisfait. “Cette fois, le film est beaucoup plus proche du livre original”, a-t-il déclaré il y a quelque temps à l’agence de presse allemande. Ils se sont également donné plus de temps lors du tournage.

Aussi intéressant:

Souvenirs de Daniel Küblböck

Le tournage a eu lieu sur un vrai bateau de croisière – que RTL préfère garder pour lui. Après tout, le sujet n’est pas exactement la meilleure publicité pour une belle excursion sur l’eau, surtout pas à l’époque de Corona. Le cas du chanteur et acteur Daniel Küblböck, qui a disparu d’un navire au large des côtes du Canada en 2018, reste dans les mémoires de nombreuses personnes.

Le psychologue policier Schwartz a déjà pris fin avec le sort de sa famille dans le livre et dans le film quand il reçoit un appel d’un écrivain à suspense (Judy Winter) qui est assis à bord du «Sirius» en train de ruminer un nouveau roman. Elle lui dit qu’une fille qui a récemment disparu à bord est réapparue – avec l’ours en peluche du fils de Schwartz dans ses bras, de toutes choses. L’enfant est-il la clé pour clarifier son cas personnel?

Étoile de “Police Call 110”

L’acteur Gregorowicz est plus connu du public que l’enquêteur germano-polonais Adam Raczek dans “Polizeiruf 110” de Brandebourg. Il a admis une fois dans une conversation avec RTL que les croisières n’étaient pas son monde. «Ce n’est pas pour moi.» Son père travaillait comme DJ sur un tel navire et était parti pendant des mois. «Les masses d’eau me font aussi peur. Et les nombreuses personnes. “

Une croisière donne le “semblant d’aventure, un vrai voyage”, a-t-il déclaré. «En vérité, tout est contrôlé et géré. Ensuite, vous pouvez dire où vous avez été, mais vous n’êtes vraiment allé nulle part. Sauf au buffet. “

C’est ce que signifie “Passenger 23”

Le bateau de croisière: une petite ville en pleine mer. Pour de nombreuses personnes, le voyage d’une vie et l’incarnation même de vacances de luxe. Ce que presque personne ne sait: environ deux douzaines de personnes disparaissent chaque année au cours d’une croisière – on estime. Mais le vrai nombre est gardé silencieux. Il y en a tellement qu’il existe un terme pour les désigner: Passager 23.

