Pasión de Gavilanes, saison 2 : première fois sur Netflix

La deuxième saison de Pasión de Gavilanes est arrivée et peut être vue partout dans le monde via la plateforme Netflix. Si vous êtes fan de la telenovela, nous vous dirons à partir de quand elle sera disponible.

© TelemundoPasión de Gavilanes, saison 2 : première fois sur Netflix.

Quand on parle de feuilletons emblématiques des dernières décennies, l’un des premiers à être nommé sera inévitablement Passion des fauconsle succès de la télévision colombienne qui a fait fureur entre 2003 et 2004. La grande nouvelle est arrivée il y a quelques années, lorsqu’ils ont annoncé leur retour pour une deuxième saison, déjà visible dans certaines régions, mais bientôt disponible en streaming. service Netflix.

La suite du programme créé par Julio Jiménez a été officieusement annoncée fin 2020, mais quelques mois plus tard, le réseau international Telemundo signalait sur ses réseaux sociaux le retour de la telenovela avec un deuxième volet d’épisodes et non un remake, comme l’avait fait été suspectée dès le départ. Le tournage a commencé en octobre 2021, avec un premier aperçu de la réunion du casting et sur le point de lire les scripts.

+ De quoi parle la saison 2 de Pasión de Gavilanes

Sa prémisse sera établie 20 ans après la première saison avec les faucons contraints de faire face à de nouveaux défis qui menacent leur famille. Un crime tragique impliquant la mort d’un enseignant secoue la famille, car les preuves indiquent que les enfants de l’un des couples sont de possibles coupables, déclenchant une série d’événements déchirants qui mettront à nouveau à l’épreuve leur amour et leur loyauté.

Les protagonistes originaux mario cimarro (Juan Reyes Guerrero), danna garcia (Norme Elizondo Acevedo), Jean Alphonse Baptista (Oscar Reyes Guerrero), Natacha Klaus (Sarita Elizon Acevedo) et Paula King (Jimena Elizondo Acevedo), ont été annoncés par Telemundo et ont commencé à diffuser les nouveaux chapitres diffusés du 14 février au 31 mai. Dans le cas de Michel Brun (Franco Reyes Guerrero), avait exclu sa participation, mais a finalement fait partie du projet.

+ Quand Pasión de Gavilanes 2 sera diffusé sur Netflix

Après son lancement sur l’écran Telemundo, les fans se sont demandé quand et où ils pourraient voir la nouvelle telenovela. Enfin, il a été confirmé que la deuxième saison de Passion des faucons premières ce mercredi 20 juillet, avec ses 71 épisodes. C’est un programme complet, mais il y a ceux qui veulent en profiter dès le premier instant. Regardez à quelle heure il sera ajouté au catalogue !

+ A quelle heure sort Pasión de Gavilanes 2 sur Netflix

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica et Guatemala : 01h00

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 02h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 03h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 04h00

Espagne: 09h00

