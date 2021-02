« Pasión de Gavilanes »: les seuls programmes qui ont concouru avec le roman avec une note similaire

17 ans après sa création, « Passion des faucons”Continue d’être l’une des telenovelas colombiennes les plus réussies et les plus populaires d’Amérique latine. Écrit par Julio Jiménez, l’histoire d’amour des frères Reyes et des sœurs Elizondo a gagné une place particulière dans le cœur du public.

De plus, il a réussi à catapulter ses protagonistes à la gloire: Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss Oui Michel Brown. Bien que le mélodrame se soit terminé en 2004, « Passion des faucons« ça donne toujours quelque chose à dire. C’est grâce au fait que ces derniers mois, les acteurs qui faisaient partie du casting ont révélé de nouveaux secrets de la production colombienne.

De même, la série continue de diffuser des rediffusions dans plusieurs pays, et c’est qu’aucune série ou telenovela, du moins en La Colombie, a pu y faire face ces dernières années. Pas même la nouvelle production de RCN, « Infirmières« , Qui en est à sa deuxième saison, pourrait lui donner une bagarre en classement.

Mais cela n’a pas été considéré comme la meilleure série de La Colombie (avec une note surprenante de 17,8) puisque ce titre est porté par une autre série dans le pays du café. Découvrez ici quels ont été les programmes qui ont eu du mal avec « Passion des faucons« Être le plus populaire du pays et lequel d’entre eux a été le plus vu de tous les temps selon Ibope.

LES SEULS PROGRAMMES QUI CONCURRENT AVEC «PASIÓN DE GAVILANES» EN COLOMBIE

5. «La reina del flow» (2018) – note 16,8

5. «La reina del flow» (2018) – note 16,8 (Photo: Netflix)

Dans La Colombie, 17 ans après avoir été injustement emprisonné, le compositeur Yeimy Montoya Elle cherche à se venger des hommes qui l’ont coulée et assassiné sa famille, découvrant en cours de route que son pire ennemi n’est autre que la personne en qui elle a le plus confiance: son petit ami. Charlie

4. «Mon nom est» (2011) – 17,0

« Je m’appelle » « Je m’appelle » (Photo: Caracol)

« Je m’appelle » c’est un concours musical de Télévision Escargot qui a trouvé une place à la télévision colombienne. Le but de ce programme est de trouver les meilleurs imitateurs d’artistes célèbres du monde entier, à travers des auditions et des performances live. Un seul peut être couronné meilleur imitateur.

3. « Je suis Betty, la moche » (1999-2001) – 17,4 note

« Je suis Betty, la moche » (1999-2001) – cote 17,4 (Photo: RCN)

Le laid et maladroit Beatriz Pinzón Solano, Il est diplômé en économie avec distinction, a un cerveau financier doué et est un ordinateur ambulant. Mais dans le monde de « De belles personnes», Beatriz est au chômage. L’aventure commence lorsque le Dr Pinzón décide de chercher du travail au mauvais endroit, la firme sophistiquée de Mode éco dédié à la conception et à la fabrication de vêtements pour le beau et l’élégant.

2. «Protagonistas de Nuestra Tele» (2010) – 17,6 notes

« Protagonistas de Nuestra Tele » (Photo: RCN)

Ce programme de concours RCN a battu un record d’audience dans le 2010 en devenant dans l’émission de téléréalité la plus regardée de toute la Colombie. La production suit un groupe de participants qui rêvent de remporter la signature d’un contrat avec la société de production télévisuelle RCN. Il a eu quatre saisons, mais la première était celle qui se rapprochait le plus du combat « Passion des faucons».

1. «A Corazón Abierto» (2010) – note 18,9

«Un cœur ouvert» (Photo: CRC)

La seule émission de télévision qui a battu la cote de 17,8 de « Passion des faucons » il a été « Coeur ouvert« , Un programme adapté de »L’anatomie de Grey». Cette version colombienne a été créée conjointement par Disney Media Networks, Vista Productions Oui Télévision RCN, à la suite de l’histoire d’un groupe de chirurgiens du Hôpital universitaire de Santa María.