«Pasión de gavilanes»: les défis auxquels Natasha Klauss a été confrontée lors des enregistrements

« Passion des faucons»Est l’un des feuilletons colombiens les plus réussis de tous les temps, au point que près de 20 ans après sa création, il est encore dans les mémoires d’un public captivé par l’histoire d’amour des sœurs Elizondo et des frères Reyes.

Protagonisée par Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss et Michel Brown, le mélodrame colombien a gagné une place dans le cœur du public qui a pu à nouveau profiter de l’histoire grâce à sa diffusion sur Netflix.

Depuis sa création en 2003, « Passion des faucons« a été émis dans plus de 40 pays, comprenant Venezuela, Argentine, Espagne, Pérou, République tchèque, Israël Oui dinde. Il a également servi d’inspiration pour la création de nouvelles histoires. Il est même encore si présent que les producteurs de feuilletons prévoient une deuxième saison.

Natasha Klauss a été l’une des actrices les plus connues pour son personnage de Sarita elizondo cette telenovela à succès qui a été créée il y a 18 années et aujourd’hui, il connaît à nouveau le succès après son arrivée dans le catalogue de Netflix. Cette exposition a redonné à la Colombienne la popularité que lui a procurée son personnage le plus célèbre.

LES DÉFIS DE NATASHA KLAUSS LORS DES ENREGISTREMENTS DE «PASIÓN DE GAVILANES»

Natasha Klauss J’avais 28 années quand elle a participé en tant que Sarita Elizondo à « Passion des faucons », aujourd’hui à leur 46 ans L’actrice a poursuivi sa carrière et a participé à d’autres projets qui ont continué à donner sa carrière et son expérience dans le domaine en tant qu’artiste reconnue.

Pour Natasha ainsi que pour de nombreux acteurs de la telenovela colombienne, « Passion des faucons » c’est ce qui les a placés au sommet de leur carrière et ce qui leur a ouvert les portes pour participer à d’autres projets. Natasha a réussi à participer à des productions telles que « Tueuses femmes », « Les héritiers de la montagne », « L’esclave blanc » Oui « L’orage ».

Pour les enregistrements de «Pasion de Gavilanes», Natasha a donné des informations sur tous les défis qu’il a dû surmonter pour réussir sa participation aux feuilletons et remplir son personnage, certains de ces défis étaient:

1. Abandonnez votre maison pendant des mois

Sur une date limite, les enregistrements devaient être plus intenses, ce qui demandait plus de temps sur le plateau. (Photo: Caracol Tv)

Natasha Klauss, Elle a dû quitter son domicile pour assister aux enregistrements, faire des heures supplémentaires, à l’aube, de nouveaux scripts et des événements imprévus qui pourraient survenir et qui ont pris des mois, constituant ainsi un grand défi pour elle et sa famille.

2. Difficultés à enregistrer des scènes de nuit

En raison du faible éclairage dans certaines zones, il était un peu difficile d’enregistrer certaines scènes. (Photo: Caracol Tv)

Quand il était temps de faire les enregistrements de nuit, c’était parfois difficile car il y avait trop de brouillard, cela signifiait qu’il fallait attendre pour continuer avec les scènes.

3. Équitation

Bien qu’il prenne des cours d’équitation, il ne pouvait pas perdre sa peur de rouler. (Photo: Caracol Tv)

Natasha Elle n’avait jamais monté un cheval auparavant, donc le faire pour la première fois était un véritable défi. Elle avait peur et bien qu’ils lui aient donné des cours d’équitation à l’ensemble du casting, c’était toujours difficile et elle luttait avec ses nerfs.

4. Être loin de votre fille

Pour Natasha Klauss, laisser sa fille pendant des mois était l’un des tests les plus difficiles qu’elle ait dû passer. (Photo: Ella en ligne)

L’un des plus grands défis pour Natasha C’était sans doute être loin de sa fille, qui à l’époque n’avait que 3 ans, pour elle c’était un lourd fardeau et un stress car elle ne savait pas comment expliquer pourquoi elle était si absente. À Natasha même la pression le déprimait et il pleurait parfois sur le plateau.