« Pasión de gavilanes » : comment le reggaetón affecterait la saison 2

Depuis que Telemundo a confirmé l’achèvement de la deuxième saison de “La passion des faucons”, Les adeptes de la telenovela colombienne attendent avec impatience tous les détails, en particulier, qui revient et qui ne revient pas, car tous les acteurs de la distribution originale ne feront pas partie de ce nouvel opus.

PLUS D’INFORMATIONS: Ce que Natasha Klauss a dit sur les absences dans « Pasión de gavilanes » 2

Sur les six principaux protagonistes du feuilleton, seuls trois seraient confirmés, Natasha Klauss, Paola Rey Oui Juan Alfonso Baptista, les autres auraient déjà d’autres engagements professionnels ou ils n’auraient pas été pris en compte, comme ce serait le cas de l’actrice Zharick Léon, connu pour avoir donné vie à la sympathique chanteuse Rosario Montes, éternelle rivale de Sara Elizondo.

Des sources directes assurent que le personnage joué par Zharick León ne continuera pas dans le feuilleton car sa musique n’en fera pas partie. Selon les rumeurs, les chansons qui sonneront cette fois seront du genre reggaeton ; ce qui n’est pas lié au personnage de Rosario Montes.

PLUS D’INFORMATIONS: Juan Alfonso Baptista, de « Pasión de gavilanes » à galán de Marbelle

COMMENT LE REGGAETON AFFECTERA-T-IL LA SECONDE SAISON DU « PASIÓN DE GAVILANES » ?

La nouvelle que le personnage de Rosario Montes ne fera pas partie de la deuxième saison de « Pasión de Gavilanes » a provoqué un grand mécontentement parmi les fans, car la musique du chanteur était un élément important du programme.

Dans ce nouvel opus, la bande originale serait composée de reggaeton comme genre principal dans le même style que « La Reina del Flow ». Ce que l’on ne sait pas encore, c’est s’il y aura des personnages qui interpréteront les chansons au cours des épisodes.

De son côté, l’actrice dame noriega, qui a joué Pepita Ronderos, Il avait déjà avancé quelque chose de cela en juin dernier lorsqu’il a expliqué les raisons pour lesquelles il ne participera pas à cette nouvelle saison.

Sur le contenu de cette suite, Lady Noriega a déclaré : « Ce que je sais et ce qui a été divulgué, c’est que le bar d’Alcalá n’existera plus. La musique à considérer est le reggaeton, pas la musique populaire; bien que la musique populaire traverse une période formidable. Désormais, l’intrigue se concentrera davantage sur les enfants des protagonistes « .

PLUS D’INFORMATIONS: Comment Lady Noriega a rencontré son mari, qui l’a guérie physiquement et émotionnellement

QUE DIT ÁNGELA CHADID, LA VOIX DERRIÈRE LES CHANSONS DE « PASIÓN DE GAVILANES » ?

« Fiera inquieta » est l’une des chansons les plus populaires de la telenovela à succès. Cependant, l’actrice Zharick León n’est pas celle qui a interprété les différents thèmes de la production colombienne. La douce voix appartient à Ángela María Forero, connue dans le monde artistique comme Angela Chadid.

Le 11 juin, lors d’une interview avec la chaîne YouTube ‘DiYos Tv’, Ángela Chadid, la vraie voix des chansons du personnage de Rosario Montes, a déclaré que jusqu’à présent Ils ne l’avaient pas appelée, et elle ne savait rien de la musicalisation de ce deuxième volet.

Le chanteur a également commenté qu’ils avaient transmis l’information selon laquelle, apparemment, les responsables de la musique de la deuxième saison de « Pasión de Gavilanes » seraient des gars qui sont dans le domaine du reggaeton.

« Je les bavardais sur Instagram et j’ai vu des commentaires que ‘uy Pasión de Gavilanes 2’, comme s’ils étaient censés faire la musique, mais la vérité est que je ne suis pas sûr »Angela Chadid a dit à ce moment-là.

La musique de « Pasión de Gavilanes » était le plus qui a donné le succès de la telenovela et c’est pourquoi de nombreux adeptes disent que oui ou oui la chanteuse de la première saison devrait être là, car sans sa voix la suite pourrait échouer; Cependant, après les rumeurs selon lesquelles l’actrice Zharick León ne ferait pas partie de la deuxième saison, cela est de plus en plus éloigné.