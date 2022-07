Pasión de Gavilanes 2 : Pourquoi ont-ils changé l’actrice de Panchita ?

in

Netflix

La saison 2 de Pasión de Gavilanes a connu un grand changement concernant le personnage de Panchita, puisqu’ils ont changé d’actrice pour les nouveaux épisodes. Y a-t-il une raison?

© Escargot TVPasión de Gavilanes 2 : Pourquoi ont-ils changé l’actrice de Panchita ?

Passion des fauconsl’une des telenovelas les plus acclamées de ces dernières décennies, est arrivée sur le service de streaming Netflix C’est sa deuxième saison et il a de nouveau conquis son public. Depuis son arrivée au catalogue le 20 juillet dernier, la série est parmi les plus regardées au monde. Cependant, il y a une question que les fans ont posée et elle a à voir avec le personnage de panchita. Qu’est-il arrivé à l’actrice ?

En 2020, le retour du programme a été officiellement annoncé, étant une continuation du premier opus et non un remake, donc sa distribution principale serait de retour. Ce nouveau complot a été mis en place 20 ans plus tard, maintenant avec les faucons confrontés à un défi difficile contre leur famille, dans lequel un crime tragique implique les enfants de l’un des couples comme coupables possibles, déclenchant des événements déchirants.

+Pourquoi ont-ils changé Panchita dans Pasión de Gavilanes 2 ?

L’un des personnages secondaires les plus connus du roman original est panchita lopez, le chanteur du bar où les frères Reyes se disputent et un ami proche de Rosario Montes. Dans la première saison, elle est jouée par Andréa Villarrealmais finalement cela ne faisait pas partie du nouvel épisode et de Telemundo ils étaient chargés de trouver un nouvel interprète, donc Constance Hernandez a obtenu le rôle.

Officiellement, aucune explication n’a été donnée pour le changement, mais l’actrice Zarick Léon (Rosario Montes) a dit une raison : « J’ai eu la rumeur qu’elle avait maigri et que Panchita était ronde, c’est ce qui m’a pris, je ne sais pas si c’est vrai. Aussi une rangée de tatouages ​​parce qu’Andrea est devenue tatoueuse et en a eu beaucoup ». En conversation avec Les gens en espagnol assuré: « Ça m’a rendu triste [que no estuviera] parce que notre relation était très cordiale ».

+ Qu’est-il arrivé à la vie d’Andrea Villarreal

Après avoir rejoint le casting de Passion des fauconsl’actrice Andréa Villarreal faisait partie d’un projet suivant, tout comme le programme La femme au miroir (2005), mais a choisi de s’éloigner des caméras, bien qu’il se soit consacré à sa carrière musicale. En dehors du monde public, elle a été vue sur les réseaux sociaux en tant que tatoueuse et se fait appeler « Red Queen », ajoutant plus de 45 000 followers sur Instagram, où elle montre une grande partie de son travail.

