« Pasión de gavilanes »: 10 faits curieux à connaître sur la telenovela pour la deuxième saison

Sans aucun doute, « Passion des faucons»Est-ce un de ces feuilletons que l’on peut voir à chaque fois qu’il revient sur les écrans, même s’il a été diffusé pour la première fois il y a plus de 17 ans, en octobre 2003. Et pas étonnant, car l’histoire de la Frères Reyes, qui cherchent à venger la mort de leur sœur Libia, se faisant passer pour des ouvrières pour entrer dans le ranch Elizondo, est interrompue quand elles rencontrent trois jeunes femmes, dont elles tombent profondément amoureuses.

PLUS D’INFORMATIONS: « La passion des faucons » vs. « Las aguas mansas », différences et similitudes entre les deux feuilletons

Bien que Juan, Óscar et Franco Reyes essaient de rendre justice seuls, ils ne peuvent pas réaliser leurs projets en raison de l’intérêt qu’ils commencent à ressentir pour Norma, Jimena et Sarita Elizondo. L’amour qui naît entre les jeunes, malgré le fait que leurs familles soient rivales, a conquis le public dans plusieurs pays du monde qui en ont fait leur favori et jusqu’à présent ils ne peuvent oublier aucun de ses 188 épisodes.

Même si cela fait environ deux décennies que le dernier chapitre a été diffusé, une nouvelle a fait le bonheur de ceux qui ont vu cette production à succès. Le 12 mai, il a été confirmé par Telemundo pour la saison 2021-2022 que « Pasión de gavilanes » reviendrait pour une suite.

PLUS D’INFORMATIONS: Toutes les actrices qui ont joué Norma Elizondo

En raison de la grande attente générée par l’annonce du deuxième opus, bien que l’on ne sache pas si tous les acteurs reviendront, nous vous donnons dix faits curieux que vous devez savoir sur cette telenovela.

1. O A ÉTÉ ENREGISTRÉ «PASIÓN DE GAVILANES»

Le principal emplacement du «Pasión de gavilanes» était le restaurant El Pórtico, situé à la périphérie de Bogotá. Cet espace a servi à recréer l’Hacienda Elizondo. La Villa de Leyva, à Boyacá, a également fait connaître Pulzo Paola Rey.

2. NATIONALITÉ DES ACTEURS

La plupart des acteurs étaient de nationalité colombienne, plusieurs étrangers. Mario Cimarro (Juan) est cubain, Juan Alfonso Baptista (Oscar) est vénézuélien, Michael Brown (Franco) est argentin, Lorena Meritano (Dinora) est argentine et Jorge Cao (Martín Acevedo) est cubain.

3. QUI INTERPRÈTE LES THÈMES DU TELENOVELA

La plupart des chansons du roman sont de la chanteuse Ángela María Forero, connue artistiquement sous le nom d’Ángela Chadid, qui était initialement allée à l’audition pour faire les chœurs, mais a fini par enregistrer presque toutes les chansons, a déclaré l’interprète à Shock.

4. JUAN REYES ET LE BÉBÉ DE NORMA ELIZONDO ÉTAIT UNE FILLE

Juan David Reyes, le bébé de Norma et Juan, n’était pas un garçon, mais une fille. Son nom est Valeria García.

5. DANNA GARCÍA PANIQUE AUX CHEVAUX

Parce que Danna García était terrifiée par les chevaux, elle n’en a jamais monté sur le feuilleton. Alors, comment l’un de ces animaux est-il apparu dans les chapitres? La réponse est simple, comme les coups qui ont été faits d’elle étaient de la taille vers le haut, elle a été portée sur les épaules de l’un des membres de la production, qui a simulé le galop de l’équidé.

Je ne peux pas faire face à tant de tromperies de mon enfance 😂😂😂 celle-ci les a toutes battues pic.twitter.com/2M2L3miVVh – Luciana (@uscateguisofia) 24 mai 2020

6. POURQUOI NATASHA KLAUSS A TERMINÉ DE PLEURER PENDANT LES ENREGISTREMENTS

Natasha Klauss était une autre actrice qui avait peur des chevaux, elle a donc beaucoup souffert en les montant. Selon Publimetro México, l’actrice est descendue en pleurant de l’animal après avoir enregistré ces scènes. Une autre chose qui lui a fait pleurer est le temps qu’il a passé sans voir sa fille de trois ans en raison des enregistrements intenses.

7. POURQUOI IL Y A DEUX ESPOIRS AU «PASIÓN DE GAVILANES»

Liliana Lozano a été la première à jouer une prostituée qui s’implique avec Oscar Reyes, mais comme elle ne pouvait pas continuer avec le personnage, elle a été remplacée par Martha Isabel Bolaños, rappelez-vous son « Pupuchurra », qui a agi en trois chapitres.

8. QUELLE ÉTAIT LA SCÈNE QUI EST SORTIE DU SCRIPT

Lorsque Juan (Mario Cimarro) est kidnappé par Dinora (Lorena Meritano), elle caresse encore et encore le corps de l’homme qu’elle aime, dont les mains sont liées, provoquant le mépris du plus grand des rois. Au moment où la femme l’embrasse, il lui crache au visage, quelque chose qui n’a pas été décrit dans le scénario. L’acteur considérait que c’était le meilleur moyen d’augmenter la haine que ressent son personnage; tandis que l’actrice a déclaré qu’elle ne ressentait pas d’inconfort car cela faisait partie de l’euphorie de la scène.

9. POURQUOI JUAN REYES A AIMÉ TELLEMENT SON VIEUX CAMION

Mario Cimarro a expliqué pourquoi son personnage prenait toujours soin du camion rouge même s’il s’arrêtait cassé. «Cette obsession de Juan est très valable et si je traduis tous les passe-temps qu’il avait, c’est à cause des valeurs et de l’éducation qu’il a reçue de ses parents. Je suis sûr que son père lui a appris à prendre soin de tous les outils de travail et comme Juan n’avait pas de compétences académiques, sa compétence était un travail acharné et c’est pourquoi il a pris tellement soin de ses outils de travail ».

10. QUEL COUPLE A SAUVEGARDÉ QUE JE SUIS MORT

« Pasión de gavilanes » était une version de « Las aguas mansas », où les personnages de Sarita et Franco, selon le scénario, devaient mourir. Cependant, en raison du grand accueil que les acteurs Natasha Klauss et Michel Brown ont eu, la production les a laissés vivre et finissent par se marier.