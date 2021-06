Pas tout cela: l’astéroïde 16 Psyché n’est peut-être pas aussi métallique ou dense qu’on le pensait au départ, selon une étude

14 juin 2021 18:23:37 IST

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université de l’Arizona (UArizona) suggère que l’origine de l’astéroïde 16 Psyche pourrait être différente de ce que l’on croyait. La nouvelle étude indique également que l’astéroïde n’est peut-être pas aussi métallique ou dense que tout le monde l’a d’abord cru. L’étude a été menée par David Cantillo, un étudiant de premier cycle de l’UArizona. Il a été publié dans la revue à comité de lecture La science planétaire.

L’étude indique que 16 Psyche contient 82,5% de métal, 7% de pyroxène à faible teneur en fer et 10,5% de chondrite carbonée qui a été délivrée par l’impact créé par d’autres astéroïdes. On croyait initialement que 16 Psyché était un noyau de fer exposé d’une petite planète qui ne pouvait pas se former dans les premiers jours du système solaire.

La recherche suggère maintenant que 16 Psyche a une porosité de 35% qui est l’espace vide dans son corps. Les découvertes actuelles contredisent les observations précédentes qui disaient que jusqu’à 95 métaux pourraient être présents dans l’astéroïde.

En parlant de 16 Psyché, Cantillo mentionné que les nouvelles découvertes indiquent que l’astéroïde a peut-être été exposé à des collisions avec d’autres astéroïdes contenant des chondrites carbonées.

La publication mentionne en outre qu’il est possible que 16 Psyche soit proche d’un tas de décombres comme l’astéroïde Bennu.

« La psyché en tant que tas de décombres serait très inattendu, mais nos données continuent de montrer des estimations de faible densité malgré sa teneur élevée en métal », a déclaré Cantillo.

En utilisant la lumière du soleil réfléchie par la surface de l’astéroïde, des estimations antérieures ont été faites sur la composition de l’astéroïde 16 Psyche et le motif lumineux correspondait à celui d’autres objets métalliques.

Selon un communiqué de presse, les chercheurs ont recréé le régolithe de 16 Psyché, qui est le matériau rocheux meuble à sa surface. Pour ce faire, ils ont mélangé différents matériaux dans un laboratoire et analysé les motifs lumineux jusqu’à ce qu’ils correspondent aux observations du télescope sur l’astéroïde.

Les chercheurs de l’UArizona vont maintenant chercher à trouver la teneur en eau à la surface de l’astéroïde. Ils ont déclaré qu’ils le feraient en fusionnant les données obtenues lors de missions spatiales avec d’autres astéroïdes et télescopes au sol. Nous devrons attendre et voir s’ils trouvent l’eau ou non.

À propos de la mission Psyché

L’astéroïde Psyché est en orbite autour du Soleil et se situe entre Mars et Jupiter. Cet astéroïde métallique unique a suscité l’intérêt de la NASA et l’agence spatiale enverra un orbiteur pour le vérifier en 2022. Le vaisseau spatial devrait voyager pendant environ trois ans et demi et arrivera à unstéroïde 16 Psyché en 2026.

L’orbiteur passera 21 mois à cartographier et à étudier les propriétés de Psyché. L’une des raisons pour lesquelles la NASA s’intéresse à cet astéroïde est qu’il nous donnera l’occasion d’explorer un nouveau type de monde – non pas fait de roche ou de glace mais de métal.

« L’opportunité d’étudier un noyau exposé d’un planétésimal est extrêmement rare, c’est pourquoi ils y envoient la mission spatiale », a déclaré Cantillo, « mais notre travail montre que 16 Psyche est beaucoup plus intéressant que prévu. »

Les objectifs de cette mission sont :

Déterminez si Psyché est un noyau ou s’il s’agit d’un matériau non fondu.

Déterminer les âges relatifs des régions de la surface de Psyché.

Déterminez si les petits corps métalliques incorporent les mêmes éléments légers que ceux attendus dans le noyau à haute pression de la Terre.

Déterminez si Psyché s’est formée dans des conditions plus oxydantes ou plus réductrices que le noyau terrestre.

Caractériser la topographie de Psyché.

.

