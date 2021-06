Pas toujours : Sinéad O’Connor rétracte son annonce de retraite

Malgré le fait que ces dernières années, il puisse sembler que Sinéad O’Connor se situe dans un deuxième ou troisième plan au sein de l’industrie musicale, l’auteur-compositeur-interprète irlandais reste dans les mémoires comme l’une des voix les plus représentatives des années 90, avec tout et ses controverses.

Au cours du week-end, O’Connor a assuré via ses réseaux sociaux sa retraite de la scène et de la musique en général via un fil sur Twitter, où il a confirmé que « No Veteran Dies Alone », son prochain album, serait sa dernière sortie.

Désormais, l’interprète de « Nothing Compares 2 U » a indiqué qu’il ne prendrait pas sa retraite et que cette annonce était « une réaction instinctive » à certains entretiens déclenchant au Royaume-Uni et au Canada, qualifiant les présentateurs dans les médias de « cochons avec rouge à lèvres ». Il a également confirmé qu’il poursuivrait les représentations prévues pour 2022, s’excusant auprès des fans et des travailleurs de l’industrie pour « la frayeur ».

Dans une lettre détaillée publiée sur Twitter, Sinéad O’Connor a assuré qu’il est demandé à chaque intervieweur de ne pas poser de questions sur la maltraitance des enfants ou d’essayer de déterrer des choses douloureuses sur la santé mentale ou les événements traumatisants de leur vie, ce qui a fait face à chaque nouveau sortie d’album au cours des 30 dernières années.

Bonnes nouvelles. Putain la retraite. je me rétracte. Je ne prends pas ma retraite. J’autorisais temporairement des cochons en rouge à lèvres à me foutre la tête … voici ma déclaration ….. sous la forme de ces trois photos. C’est ‘coloré’ mais c’est moi 🙂 #LetOConnorBeOConnor pic.twitter.com/wKoEKFANPk – Sinead O’Connor (Shuhada Sadaqat) (@ MagdaDavitt77)

7 juin 2021





« J’ai dit que je prenais ma retraite, comme je l’ai fait plusieurs fois auparavant dans une réaction quand j’étais jeune et je suis devenu la cible des médias au motif que je suis légalement vulnérable », a déclaré O’Connor, qui se décrit comme un Femme de 1,6 mètre, cœur doux et très fragile.

Sinéad O’Connor réaffirme son amour pour la musique et la scène, bien qu’elle n’aime pas les conséquences de son talent et qu’elle ait fait face à des préjugés chaque jour de sa vie, elle se sent donc en sécurité pour rétracter sa retraite face au soutien reçu par son représentants et collaborateurs de sa maison de disques.