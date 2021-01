Pas seulement Trump, Facebook a bloqué d’autres politiciens – voici où

Après un blocage indéfini du profil Facebook du président américain Donald Trump, le réseau social de Mark Zuckerberg a pris des mesures contre les comptes de deux autres politiciens, bien que cette fois l’action limitative ait eu lieu en Ouganda et avant les élections qui se tiendront dans le pays africain. Deux représentants du parti jeudi prochain, 14 janvier. Selon les rapports de l’AFP, le réseau social a bloqué les profils de deux représentants du gouvernement accusé de manipuler le débat public afin de nuire au bon déroulement des consultations.

Les allégations Facebook

Deux hauts responsables du Mouvement national de résistance NRM du président Museveni, qui dirige le pays depuis 1986, se retrouvent dans la ligne de mire des modérateurs de Facebook. communications de l’Afrique subsaharienne. Les deux comptes, ont rapporté les médias sociaux, faisaient partie intégrante d’un réseau de dizaines de profils engagés dans ce que les techniciens définissent. activité coordonnée inauthentique: la diffusion d’une série de fausses nouvelles et de commentaires provocants envoyés de sources multiples mais conçus par une seule direction pour enflammer l’esprit des autres utilisateurs ou manipuler leur réflexion sur des questions brûlantes.

Les réactions du NRM

Ce type d’activité n’est pas rare sur les réseaux sociaux: il représente un véritable fléau et ce n’est pas pour rien qu’il est interdit par la réglementation de toutes les plateformes les plus populaires. Pas étonnant que Facebook – une fois les violations constatées – ait décidé de les punir. Le fait que les profils de deux personnalités politiques aient fini par être impliqués dans la mesure a cependant provoqué les réactions de la partie touchée. Selon ce qui a été rapporté par l’agence AFP, les représentants et sympathisants du Mouvement national de résistance a lancé une contre-accusation contre Facebook: l’entreprise a été accusée de vouloir censurer les voix en faveur du parti au pouvoir et de vouloir aider à remplacer Museveni par un gouvernement fantoche; le chef de l’opposition, pour sa part, a été accusé d’être le cerveau derrière les actions menées par le réseau social.