Pas seulement Toy Story : 3 films où les jouets prennent vie

Tout n’est pas Pixar dans le monde des films jouets qui ont leur propre vie et nous vous donnerons quelques exemples qui ajoutent à histoire de jouet.

© IMDbHistoire de jouet.

L’industrie de cinéma a apporté un grand nombre de productions où les jouets sont des êtres avec leur propre vie et leur propre esprit, capables de divertir, de soigner et même de tuer leurs propriétaires. Et nous ne parlons pas seulement de la saga populaire de Pixar, histoire de jouetmais nous ajoutons également trois autres productions du style

+Films avec des jouets qui prennent vie

chucky

A présent, tout le monde sait chucky. Surtout après effet faire revivre cette franchise avec une série. Le tueur en série qui transfère son âme à la célèbre poupée a fait partie d’un total de huit films dans cette franchise. Un classique pour les amateurs du genre horreur.

la clé magique

Il est frappant de constater qu’en 1995, deux films avec des jouets comme protagonistes sont sortis. En plus de histoire de jouet Cette production a été vue dans laquelle un enfant avait une armoire magique, où il pouvait ranger ses jouets, fermer la clé et quand il rouvrait la porte, ses précieux Indiens et soldats prenaient vie.

Petits Guerriers

Lancé en 1998, il avait dans son casting un très jeune Kirsten Dunst. Dans ce cas, nous voyons des jouets s’affronter dans une guerre dont l’humanité peut subir les conséquences. sont ceux de Commandement d’élite ceux qui font face les gorgonites. L’aide de Allan à ce deuxième groupe sera considérable.

+Toy Story 5 arrive

Il y a quelques jours, il a été officiellement confirmé que Pixar a donné le feu vert à un nouveau film histoire de jouet. Dans ce contexte, on ne sait pas quand sera la date de sortie de cette production, qui, désormais, serait la définitive pour les aventures de buzz l’éclair et boisé. Avez-vous la foi?

