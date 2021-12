Pas seulement Tom Holland et Zendaya : ce sont les couples les plus célèbres de 2021

Avec seulement une semaine avant la fin de 2021, et les fans sont ravis de la fin de l’année pour les célébrités. Les relations amoureuses ont été les principaux protagonistes de ces 12 mois et, parmi les plus importantes, sont Tom Holland Oui Zendaya. Les acteurs, qui se sont rencontrés sur le tournage de Spider-Man : Retrouvailles, ont confirmé leur fréquentation après des années à prétendre n’être que des amis.

Tom Holland Oui Zendaya Ils jouent dans la dernière trilogie Spider-Man en jouant respectivement Peter Parker et MJ depuis 2017 et depuis lors, les fans voulaient les voir ensemble. Cependant, ce n’est qu’en 2021 qu’ils ont franchi une nouvelle étape dans leur lien et sont même allés jusqu’à montrer qu’ils sont plus amoureux que jamais. Mais, de toute façon, la relation entre eux n’était pas la seule à faire sensation.

Oui ok Tom Holland Oui Zendaya Ils étaient l’un des couples les plus aimés et acclamés par le public, de nombreuses stars hollywoodiennes pariaient également sur l’amour. Découvrez quels étaient les couples les plus célèbres de 2021 en plus des protagonistes de Spider-Man.

Les couples les plus célèbres de 2021 :

1. Ben Affleck et Jennifer Lopez :

Les acteurs ont fait sensation puisqu’ils ont confirmé leur relation et sont restés les plus recherchés tout au long de l’année. Après 17 ans de séparation, Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont donné une chance en ramenant Bennifer.

2. Phoebe Dynevor et Pete Davidson :

Elle, catapultée à la renommée internationale pour son rôle de Daphné dans Bridgerton et il connu pour être l’un des comédiens les plus célèbres d’Amérique était l’une des relations les plus mignonnes de la saison dernière. Cependant, il convient de noter que la distance depuis qu’elle a vécu à Londres et lui en Amérique du Nord les a amenés à se séparer en très peu de temps.

3. Kim Kardashain et Pete Davidson :

Après sa séparation avec Phoebe Dynevor, Pete Davidson a été vu avec l’influenceur Kim Kardashain. Les deux ont confirmé leur relation amoureuse et ont surpris tout le monde par la grande différence d’âge entre eux. Elle a 41 ans alors qu’il n’en a que 28, mais même ainsi, cela ne les empêchait pas de vivre leur amour sur les toits.

4. Régé-Jean Page et Emily Brown :

Lui, mondialement connu pour être l’idole de Bridgerton, a surpris ses fans par sa relation avec Emily Brown. Pendant longtemps, ses followers voulaient le voir avec sa co-star, Phoebe Dynevor, mais il a clairement fait savoir qu’il est plus amoureux que jamais de sa compagne, qu’il a présentée lors de la remise des prix. GQ.

5. Henry Cavill et Natalie Viscuso :

Ce 2021 Henry Cavill était l’un des acteurs les plus recherchés par les paparazzi pour ses incroyables performances dans Le sorceleur Oui Enola Holmes. Cependant, les fans se sont offusqués de lui parce qu’il a présenté son grand amour. Il s’agit de Natalie Viscuso, qui a été aperçue avec l’acteur lors de différentes balades et même lui a déclaré son amour pour elle sur les réseaux sociaux.

6. Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi :

L’incroyable Millie Bobby Brown a surpris des milliers de fans à travers le monde qui la suivent lorsqu’elle a confirmé sa relation avec Jake Bongiovi. Les jeunes hommes n’ont que deux ans d’écart et sont l’un des couples les plus aimés de l’industrie.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂