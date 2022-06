Pas seulement The Umbrella Academy : quelles sont les autres sorties de Netflix pour aujourd’hui, le 22 juin

Netflix

La troisième saison de L’Académie des Parapluies Il est déjà disponible sur Netflix, mais ce n’est pas la seule première qui a captivé les fans de la plateforme. Découvrez quelles autres productions sont arrivées aujourd’hui.

©NetflixThe Umbrella Academy est de retour sur Netflix

Après tant d’attente et d’adrénaline pour connaître la suite de l’histoire, enfin les fans de L’Académie des Parapluies ils sourient à nouveau. C’est parce que la troisième saison avec 10 nouveaux épisodes a finalement atteint Netflix. Et, sans aucun doute, l’équipe composée de Numéro Cinq, Vanya, Klaus et d’autres sont revenus avec style. De plus, maintenant, le nouveau lot de chapitres contient encore plus de suspense, de science-fiction et de mystère.

En fait, grâce à cela et à la nouvelle vie qui attend les membres de L’Académie des Parapluies Après être revenue dans son présent après avoir empêché ou tenté de mettre fin au monde en 1963, la série est déjà devenue un succès. Des milliers de fans du monde entier ont été ravis de la nouvelle saison et ont hâte d’en voir plus.

Cependant, il convient de noter que sur Netflix tout n’est pas L’Académie des Parapluies. Bon, pour ceux qui ne sont pas fans de cette fiction et ne connaissent pas l’histoire, le géant du streaming a également fait deux avant-premières ce mercredi 22 juin. Ceci est une autre série, mais complètement nouvelle et un film qui attirera beaucoup d’attention. C’est pourquoi, pour ceux qui ne savent pas quoi voir, voici les deux meilleures options.

+ Pas seulement The Umbrella Academy : les 2 sorties Netflix à voir absolument aujourd’hui, 22 juin

1. Camp flocon de neige :

Il s’agit d’une série de huit épisodes réalisée sous forme de téléréalité et mettant en vedette la participation d’un groupe d ‘«enfants éternels». Et, mêlant comédie et émotions, cette émission de téléréalité mettra à l’épreuve la survie de ces personnes qui ont besoin de reprendre le contrôle de leur vie.

Le synopsis officiel se lit comme suit: « Il s’agit d’une émission de télé-réalité amusante et émouvante qui mettra au défi un groupe d ‘«enfants éternels» qui ne vivent pas encore à leur plein potentiel lors d’une retraite de survie en milieu sauvage afin de les encourager à prendre leur vie en main. Le camp sera un défi pour se concentrer sur l’essentiel et un réveil brutal contrairement à leur vie choyée. En plus d’un énorme relooking, un généreux prix en argent est également à gagner. Sans eau courante, sans parents pour s’occuper d’eux et, pire que tout, sans Wi-Fi… La connexion avec la nature promet de devenir une expérience pour devenir des adultes fonctionnels”.

2. Amour et Gelato :

C’est un film idéal pour les fans de l’amour et de la belle Italie. En effet, l’histoire se déroule dans la capitale de ce pays, où seront présentées les meilleures attractions de Rome et les coutumes italiennes les plus connues. De plus, le protagoniste affrontera non seulement ce monde inconnu, mais mettra également un visage sur l’amour et, bien sûr, sur la glace.

Le synopsis officiel se lit comme suit: « Lina, une jeune Américaine de 17 ans, décide de se rendre à Rome pour suivre les traces de sa mère. Plongée dans un pays inconnu, trop brouillon et chaotique pour sa personnalité sérieuse, méthodique et même séveuse, Lina est obligée d’affronter toutes ses obsessions, angoisses et peurs, mais aussi de faire face au passé de sa mère, qui cache quelques surprises et secrets. . Éblouie par des paysages magiques, une cuisine fascinante et des styles de mode uniques, et submergée par des rencontres romantiques inattendues et une nouvelle famille dysfonctionnelle, Lina apprend à se voir et à voir le monde sous un nouvel angle.”.

