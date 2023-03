Pas seulement The Last of Us: le personnage de Marvel, Laura Bailey, a prêté sa voix à

in

HBO MAX

[ARTÍCULO CON SPOILERS] C’est ainsi que l’actrice d’Abby Anderson est apparue dans l’adaptation de HBO Max. Quel est votre lien avec Marvel et DC ?

©GettyLaura Bailey, l’actrice du jeu vidéo The Last of Us qui est apparue dans la série.

Le dernier épisode de Le dernier d’entre nous était chargé de surprises pour les amateurs de jeu vidéo original. C’est qu’en plus de Pedro Pascal et Bella Ramsey dans les rôles principaux, il y avait des clins d’œil et des camées du casting qui était à l’origine de la première version de l’histoire publiée par Naughty Dog. L’un d’eux était la présence de Laura Bailey dans la série de HBO Max.

ALERTE SPOIL! Au début de la fiction, Le dernier d’entre nous Expliquer quoi Élie est immunisé contre le cordyceps et pourrait aider à guérir cette pandémie. Pour le chapitre 9, qui représentait la fin de la première saison, l’adolescent arrive avec Joël au laboratoire Firefly, situé à Salt Lake City, Utah.

Enfin, l’équipe médicale se prépare à effectuer l’opération et là le visage d’une des infirmières se dévoile. La grande surprise est venue lorsque les fans ont identifié qu’il s’agissait de Laura Bailey, l’interprète originale de Abby Anderson dans le jeu vidéo Le dernier d’entre nous : deuxième partie. En ce sens, l’actrice est rapidement devenue une tendance et les plus fidèles followers étaient ravis de la voir dans l’adaptation HBO. Mais ce dont peu se souviennent, c’est qu’il était également lié à merveille.

+ Le personnage de Laura Bailey dans Marvel

Bien qu’elle soit principalement reconnue pour son travail en tant qu’Abby dans Le dernier d’entre nous, la vérité est que Laura Bailey a participé à des dizaines de projets en apportant sa voix. Même dans le monde des super-héros. Par exemple, dans le univers dc s’est plié à catwoman dans Batman : la série révélatrice Oh Super Girl dans Injustice C.

De même, il a donné vie à l’un des personnages les plus significatifs de merveille. À plus d’une occasion, elle a été chargée d’interpréter Mary Jane Watson dans homme araignée. Mais son travail le plus mémorable a été comme Veuve noire, un rôle que Scarlett Johanson occupe dans le MCU. le chiffre de Le dernier d’entre nous a été derrière le rôle dans la série réunion de justiciersainsi que dans le jeu vidéo Vengeurs 2020.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?