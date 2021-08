Pas seulement Spider-Man : le prochain film de Benedict Cumberbatch

Les bande annonce de Spider-Man : Pas de chemin à la maison Il a révolutionné les médias sociaux, où les utilisateurs commentent constamment l’avant-première, formulent des théories et partagent leur enthousiasme pour la sortie du film. Et est-ce la bande, qui sera la vedette Tom Holland et Benedict Cumberbatch, arrivera en décembre de cette année et promet d’être l’un des longs métrages les plus ambitieux de la Univers cinématographique Marvel. Mais au-delà de l’excitation suscitée par ce lancement, la vérité est que les deux acteurs ont d’autres projets à l’ordre du jour.







Dans le cas de Cumberbatch, il a déjà publié Le mauritanien et dans quelques jours il arrivera La vie électrique de Louis Wain. Mais un quatrième projet s’ajoute à la liste des films qui seront présentés cette année. Il s’agit de Le pouvoir du chien, un film qui sera disponible en Netflix les 1er décembre de 2021, deux semaines seulement avant Homme araignée atterrir dans les salles.

La poudre du chien sera basé sur le roman de Thomas Savage (Netflix).



Inspiré du roman homonyme de Thomas sauvage, le film sera réalisé par le Néo-Zélandais Jeanne campion. Son intrigue révélera une confrontation entre deux frères : d’un côté, Phil Burbank (Benedict Cumberbatch) et de l’autre, George Burbank (Jesse plemons). Comment naît le conflit ? Phil est un éleveur qui inspire la peur et l’émerveillement chez ceux qui l’entourent. Lorsque son frère ramène sa nouvelle femme et son fils à la maison, il les tourmente constamment.

Le grand casting est complété par Kirsten Dunst (Rose), Kodi Smit McPhee (Pierre) et Thomasin McKenzie (Lola). C’est sans aucun doute un film prometteur. A tel point qu’il concourra bientôt pour le Lion d’or à la Mostra de Venise. Et elle a beaucoup de chances de l’obtenir : Campion était déjà la gagnante du Palme d’or à Cannes avec Le piano -Qui a obtenu trois prix oscar– et le Prix ​​spécial du jury à la Mostra avec Un ange à ma table.

Kirsten Dunst jouera Rose dans The Power of the Dog (Netflix).



Comme beaucoup de films qui ont eu lieu au cours des deux dernières années, le tournage qui a commencé en janvier 2020 dans la région sud de l’Otago, en Nouvelle Zélande, a été arrêté par la pandémie. Ce n’est qu’en juin que la production a pu reprendre les enregistrements qui se sont terminés et qu’ils auront leur première dans certains théâtres au cours du mois de novembre. Cependant, son lancement mondial se fera sur le géant du streaming. Un énorme projet pour Cumberbatch qui réchauffe les moteurs pour surprendre à nouveau avec Docteur étrange.