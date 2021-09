Pas seulement Shang-Chi : d’autres films avec Awkwafina

Si vous avez déjà vu Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux, le dernier pari de Les studios Marvel, vous avez sûrement été fasciné par le travail de Awkwafina. Dans le film récemment sorti, l’actrice américaine d’origine chinoise et sud-coréenne est chargée de jouer le sympathique katy. Avez-vous eu envie d’en savoir plus sur cet artiste talentueux? Nous présentons ici une liste de huit films disponibles sur les plateformes de streaming auquel il participe.







+8 films avec Awkwafina sur les plateformes de streaming

8. Mec

Au 2018, créé Mec : c’est la vie, avec Lucy Hale, Kathryn Prescott et Alexandra Shipp. De son côté, Awkwafina a joué Rébecca. De quoi parle l’histoire? Au cours des deux dernières semaines d’école, quatre meilleurs amis fument beaucoup d’herbe et font face à des pertes et à des changements drastiques dans leur vie. Le film réalisé par Olivia Milch est disponible sur Netflix.







7. Ocean’s 8

La même année, l’actrice de Shang-chi a donné vie à Constance au 8 de l’océan. Il a été réalisé par Gary Ross, chargé de raconter l’histoire de Debbie Ocean, qui recrute un groupe de spécialistes pour planifier et exécuter un braquage à New York. Disponible en HBO MaxLe film met en vedette Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Rihanna, Helena Bonham Carter, James Corden et Richard Armitage.







6. Asiatiques riches et fous

Avec son rôle de Goh peik lin, Awkwafina a remporté Les prix asiatiques pour ses réalisations exceptionnelles dans le film, en même temps, elle a été nominée pour la meilleure comédienne dans Prix ​​de la Société des critiques de cinéma de San Diego et meilleure actrice de comédie dans le Prix ​​du choix des adolescents de 2018. Le film a été réalisé par Jon M. Chu et fait partie du catalogue de Amazon Prime Vidéo. Inspiré du best-seller mondial, il met en scène la new-yorkaise Rachel Chu, qui accompagne son petit-ami au mariage de son meilleur ami à Singapour et rencontre sa famille pour la première fois.







5. Le film Angry Birds 2

Non seulement elle est une grande actrice, mais elle est aussi capable de donner la parole à des personnages animés. C’est le cas de Le film Angry Birds 2, disponible en Amazon Prime Vidéo, dans lequel il personnifie Courtney. Le film reprend la dispute entre les oiseaux en colère incapables de voler et les porcelets manipulateurs.







4. Entre deux fougères : le film

Pour 2019, a été invité à participer à la comédie factice Entre deux fougères : le film. Armé de questions gênantes et immunisé contre la honte, Zach Galifianakis prend la route à la recherche de célébrités pour son talk-show à très petit budget. Autrement dit, Awkwafina se joue dans ce film disponible sur Netflix.







3. Jumanji : le prochain niveau

L’actrice a donné vie à Ming Fleetfoot dans cette nouvelle version de Jumanji créé en 2019. Menés par Jake Kasdan, Dwayne Johnson, Kevin Hart et Jake Black sont de retour dans le jeu. Mais il y a un problème : leurs personnages ont été échangés les uns avec les autres. Le film peut être visionné sans frais supplémentaires sur HBO Max.







2. Le film Bob l’éponge : l’éponge en fuite

Poursuivant ses capacités en tant que voix off, il a été encouragé à les mettre à l’épreuve une fois de plus dans Le film Bob l’éponge : L’éponge en fuite, réalisé par Tim Hill. Lorsque Gary est kidnappé, Bob l’éponge et Patrick partent en mission folle loin de Bikini Bottom pour sauver leur fidèle ami escargot. Elle est la voix de Otto et se trouve dans Netflix.







1. Raya et le dernier dragon

Son dernier projet de film avant son rôle de Katy dans Shang-Chi et la légende des dix anneauxCela avait aussi à voir avec la société Mickey Mouse. Est-ce qu’il a donné la parole à Si son au Raya et le dernier dragon. Le cinéma de Disney+ Il a son origine il y a longtemps, lorsque les humains et les dragons vivaient en harmonie dans le monde de Kumandra. Jusqu’au jour où les ténèbres du mal sont venues, et les dragons se sont sacrifiés pour sauver l’humanité. Aujourd’hui, 500 ans plus tard, la guerrière solitaire Raya doit trouver un dragon légendaire, le dernier de son espèce, pour arrêter la force maléfique qui menace à nouveau sa terre.