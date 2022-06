Pas seulement Raised by Wolves: une autre série HBO Max a été annulée

in

HBO MAX

La plateforme de streaming a annulé une série après sa deuxième saison. Cela a été communiqué aux abonnés du service.

© GettyHBO Max a annulé la deuxième série de la semaine.

La guerre du streaming continue : chaque semaine, les plateformes de streaming misent sur de nouvelles productions originales dans leurs catalogues pour conserver la majorité des utilisateurs. Dans ce sens, hbo max profite de l’occasion pour combiner ses grands phénomènes – tels que jeu des trônes Soit euphorie– avec de nouvelles fictions qui arrivent avec l’espoir de faire fureur. Cependant, la plateforme n’arrête pas d’annuler ses propres séries. Cette semaine, c’est arrivé avec deux d’entre eux.

Tout d’abord, la nouvelle est venue avec Élevé par les loups, provoquant non seulement l’indignation des fans, mais aussi des acteurs qui ont demandé le sauvetage de ce titre au sein de l’offre de service. Comme si cela ne suffisait pas, un de plus s’ajoute à la liste : fait pour l’amour. Depuis que les représentants de l’entreprise ont partagé la nouvelle, les utilisateurs réclament une nouvelle saison en guise de conclusion.

Dans un communiqué, les représentants de HBO Max ont affirmé : «Nous sommes extrêmement reconnaissants pour la course vraiment spectaculaire de ces deux dernières saisons, gracieuseté d’Alissa Nutting, Christina Lee, Cristin, Billy, Ray, ainsi que de toute la distribution et de l’équipe créative de Made for Love. La série sera toujours dans nos têtes”. De cette façon, les fans de la bande ont rapidement soutenu Christine Miliotile protagoniste qui s’est grandement démarqué.

C’est que la production a su tomber amoureuse depuis son arrivée au service des abonnements dans avril 2021. D’après le roman de Alisa Nutting, a réussi à passer du drame à l’humour à parts égales. De quoi s’agit-il? Une femme de 30 ans décide de s’enfuir après avoir passé la dernière décennie de sa vie mariée à un milliardaire féru de technologie qui, dans ce cas, est joué par Billy Magnussen.

En fuite, il découvre que son partenaire a en fait implanté un dispositif de surveillance dans son cerveau, capable de suivre chacun de ses mouvements. La deuxième saison est arrivée en avril de cette année, doublant le pari et laissant les utilisateurs voulant plus d’épisodes. Mais, malheureusement, c’était la fin de la série dirigée par Cristin Milioti et ne reviendra en aucun cas sur HBO Max.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂