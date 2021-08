Pas seulement pour les cinéphiles : qu’est-ce que Letterboxd et comment ça marche

Nous vivons à une époque où nous sommes entourés de services de streaming, tels que Netflix, Amazon Prime Video, Disney + et le récent HBO Max, nous avons donc plusieurs productions cinématographiques et télévisuelles à regarder jusqu’à ce que nous laissions tomber. Chaque spectateur est unique, c’est pourquoi certains préfèrent effectuer leurs visualisations de manière plus ordonnée. Si vous faites partie de ce groupe, vous ne pouvez pas manquer l’opportunité d’utiliser Letterboxd.

Il s’agit de un réseau social destiné au public qui recherche l’échange de goûts et d’opinions entre ceux qui aiment les séries ou les films. Matthew Buchanan et Karl von Randow ont fondé la plateforme en 2011 et elle est actuellement basée à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Après avoir remarqué son début de popularité, il a été catalogué comme une version de GoodReads dans un autre environnement.

Comme nous l’avons mentionné, c’est un réseau social, donc au début vous pouvez créer votre propre profil. Une fois configuré avec une photo ou en ajoutant des données personnelles, vous pouvez accéder à diverses fonctions, telles que créez des listes de ce que vous avez déjà vu, donnez des notes, écrivez des critiques, annotez du contenu que vous n’avez pas vu dans un calendrier et échangez des opinions avec d’autres personnes dans le monde.

Vous aurez également une base de données unique, qui vous offrira toutes les informations dont vous avez besoin sur un film ou une série. Dans votre moteur de recherche, vous trouverez les détails de réalisateurs, acteurs, dates de sortie, synopsis, bandes-annonces, affiches, genres, producteurs et même le site officiel du projet. En outre, Vous pourrez voir dans chaque contenu sélectionné dans quel streaming vous pourrez le voir, un lien vers son IMDb et des critiques d’autres utilisateurs.

Une autre des fonctions les plus importantes et intéressantes que vous trouverez est découvrez des listes faites par la plateforme elle-même ou d’autres utilisateurs avec des classiques de tous les temps ou des classements incontournables à prendre en compte, ajouté à nouvelles qui seront publiées sur différentes plateformes. Si vous êtes une personne qui souhaite que tout soit en ordre et que vous êtes prêt à faire de nouvelles recommandations, vous devez télécharger Boîte aux lettresd en ce moment dans Androïd et iOS.