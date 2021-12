Pas seulement Netflix : HBO MAX vient d’annuler une série après sa première saison

A l’ère du streaming, la multiplication des plateformes telles que HBO Max, Amazon Prime Vidéo, Disney + et bien d’autres qui rejoignent le marché qui a inauguré Netflix, se présente comme un espace de grandes opportunités pour les producteurs, acteurs et cinéastes en général. Cependant, le fait qu’il y ait plus d’espaces pour lancer des séries et des films n’est pas un gage de stabilité. Bien au contraire, les exigences de performance sont renforcées pour les fictions « pouces vers le bas » si elles ne parviennent pas à se connecter immédiatement avec un public.

Dans Netflix c’est plein de productions comme Jupiter’s Legacy ou je ne suis pas d’accord avec ça qui n’ont pas dépassé le premier opus. HBO Max, pour sa part, est en passe de continuer sur un chemin similaire en termes de continuité et de saisons. Maintenant, il a été confirmé qu’une production n’aura pas de nouvelle saison après en avoir lancé une seule, elle a un taux d’approbation de 67% en Tomates pourries. En ce sens, il est juste de préciser qu’il n’a reçu que 9 avis sur la toile qui rassemble les critiques du monde entier.

La série annulée par HBO Max est Chef de classe, et la nouvelle a été confirmée par GE. Après sa première le 4 novembre, la sitcom a présenté 10 épisodes et a dit au revoir à son public. « Nous n’irons pas de l’avant avec une deuxième saison de Chef de classe. Nous sommes reconnaissants de travailler avec Bill (Laurent), Amy (Pocha) Oui Seth (Cohen) de ramener une série aussi emblématique, et nous les remercions ainsi que l’excellent casting pour leur travail acharné et leur dévouement. »Ils ont assuré dans le communiqué partagé par ledit média.

L’intrigue de Chef de classe Il s’est concentré sur Alicia (Isabelle Gomez), une enseignante qui, après avoir constaté les grandes capacités intellectuelles de ses élèves, souhaite qu’ils se soucient davantage d’apprendre à vivre. La fiction originale a été développée et diffusée par abc entre 1986 et 1991, avec le rôle principal de Robin donne, qui a été embauché par HBO Max pour revenir dans ce redémarrage.

La série HBO Max qui est allée dans l’autre sens

L’autre côté de l’affaire Chef de classe C’est ce qui s’est passé avec l’une des meilleures premières de l’année. Il s’agit de Le lotus blanc, qui a été conçu à l’origine comme une production de remplissage, pour compléter la grille de la plate-forme, et a été si bien reçu qu’il est passé de mini-série à série et a été approuvé pour une deuxième saison. L’histoire créée par Mike blanc se concentre sur différentes familles au pouvoir d’achat très élevé qui séjournent dans un hôtel de luxe à Hawaï, où les problèmes commencent à émerger à travers les fissures de ce qui semble être une vie parfaite qui montre qu’elles ne sont pas aussi heureuses qu’on pourrait le penser.

