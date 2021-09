Pas seulement les fans: Outlander manque aussi à Sam Heughan

Célébrités

Les stars de Sam Heughan Étranger à partir de 2014 et maintenant, lors de ses vacances entre la sixième et la septième saison, l’acteur a montré son amour pour la série. Vue!

Séries© StarzSam Heughan dans Outlander

Étranger C’est l’une des séries les plus marquantes de ces derniers temps. C’est en 2014 que Starz a sorti cette bande dessinée basée sur les livres de Diana Gabaldón et, plus tard, elle a été diffusée par Netflix qui a augmenté son succès. Entre drame, mystère, voyage dans le temps, science-fiction, histoire et un cadre admirable, la série ne cesse de faire sensation dans le monde entier.

Maintenant avec cinq saisons disponibles, Étranger il a été renouvelé pour deux autres éditions. L’année prochaine, la sixième partie sortira tandis que la septième commencera également à tourner en 2022. Mais, étant une série basée sur une série de livres tels que ceux de Diana Gabaldón, la vérité est que l’histoire a encore une longue vie. . Est-ce que l’écrivain a fait neuf publications de ce drame et, en fait, elle en écrirait déjà la dixième.

Cependant, comme les nouvelles de Étranger, les fans ne peuvent pas avec l’anxiété et ils n’arrêtent pas de rater la série. Mais, apparemment, ils ne sont pas les seuls puisque Sam Heughan, le grand protagoniste du même, a montré à quel point il aime jouer Jamie Fraser et, aussi, combien il lui manque de travailler sur de nouveaux chapitres.

Alors qu’il a visiblement apprécié ses vacances sur les plages mexicaines, Sam Heughan est maintenant de retour chez lui où il s’est concentré sur son entreprise de whisky. Et, apparemment, Étranger est toujours dans sa tête puisque sur son compte Instagram il a publié une scène emblématique de la série et écrit : « Je ne pleure pas, tu pleures”.

Sur la photo, on le voit caractérisé comme Jamie Fraser et, à côté de lui, Caitriona Balfe dans la peau de Claire Fraser. L’image fait référence à la scène où, après avoir appris toute la vérité sur Claire, Jamie décide de l’accompagner jusqu’aux pierres de Craigh na Dun pour retourner à son époque avec son mari, Frank Randall (Tobías Menzies).

La publication faite par l’acteur a complètement touché ses fans, qui n’ont pas hésité à se remémorer ce moment emblématique de Étranger. En fait, beaucoup d’entre eux ont fait référence, dans les commentaires, à la scène suivante où Jamie campe dans les bois et fond en larmes suite au départ de sa nouvelle épouse.

