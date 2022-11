Pas seulement le Mexique : Coco a des influences argentines

En 2017, Pixar a créé l’un des films qui a fait le plus pleurer depuis son apparition sur le marché du film pour enfants avec histoire de jouet il y a près de trois décennies. Noix de coco Il est sorti en salles avec une influence mexicaine marquée et est devenu le premier film du studio à faire ouvertement référence à une culture autre que celle des États-Unis. Bien qu’ils aient déjà montré des clins d’œil à des pays comme le Venezuela, en En hautil a fallu attendre cette histoire pour que la géographie et l’histoire soient ancrées à 100% dans un autre pays.

Oaxaca, la ville mexicaine qui se trouve à plus de 460 kilomètres de la capitale du pays, était la ville principale qui a été utilisée pour recréer Santa Cecilia où Noix de coco. Mais, il faut préciser que ce pourcentage mentionné ci-dessus est quelque peu faux, car en plus du Mexique, il y avait un autre endroit sud-américain qui a servi d’inspiration pour la conception de la ville dans laquelle Miguel vivre avec sa famille.

Dans une interview avec Regarde qui j’ai trouvél’animateur argentin Gaston Ugartéa révélé comment il en était venu à mettre des détails sur son pays dans Noix de coco. Comme il l’a reconnu, c’était le seul long métrage de Pixar dans lequel, jusqu’à présent, il pouvait laisser le cachet de l’Argentine dans une autre boîte. Selon ce qui a été expliqué, une grande partie de ce qu’il a utilisé pour concevoir Santa Cecilia était liée à un voyage qu’il a fait juste au moment où Pixar préparé Noix de coco.

« Lorsque nous avons commencé à construire Santa Cecilia, qui est la ville de MiguelJe viens de faire un voyage avec mes frères à Purmamarca, tout le nord-ouest de l’Argentine, nous sommes allés à Purmamarca, à Tilcara, et j’ai trouvé beaucoup de similitudes dans tout ce qui concernait l’influence d’Oaxaca, sur laquelle nous nous basions au Mexique, avec Argentine »affirmé Gaston Ugarté. Ainsi, il a souligné avoir pris de nombreuses photos des rues pavées de Tilcara, de la foire et des stands de la place. « Beaucoup de choses, si vous voyez Noix de cocodans les plans, par exemple, des plans aériens dans lesquels on le voit courir Miguel par Santa Cecilia, vous voyez beaucoup de cette influence. Toutes les photographies que j’ai prises, j’ai fini par les utiliser pour concevoir les rues et beaucoup de stands, disons »dit l’animateur.

