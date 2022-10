Pas seulement l’Argentine, 1985 : d’autres films avec Ricardo Darín en streaming

in

Le film de Santiago Mitre inspiré de Julio Strassera arrive très bientôt sur Prime Video. En attendant, découvrez 3 autres films sur Star+ et HBO Max liés au dernier tube de l’acteur.

Pas seulement l’Argentine, 1985 : films en streaming avec Ricardo Darín

Le cinéma argentin traverse l’un de ses meilleurs moments avec la première de Argentine, 1985le dernier film de Santiago Mitre avec Ricardo Darin et Peter Lanzani. Bien qu’il y ait des spéculations sur la nomination aux Oscars pour ce long métrage, la vérité est que l’acteur a quelques films à apprécier sur des plateformes comme Étoile+ Soit hbo max. Nous passons ici en revue trois incontournables.

Si vous n’avez pas encore vu Argentine, 1985 en salles ou que vous vouliez juste le revoir, très bientôt il fera partie du catalogue de Première vidéo. Le prochain 21 octobre Ce film s’inspirera de l’histoire vraie des procureurs Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo et de leur jeune équipe juridique qui ont combattu sous la menace contre la dictature militaire la plus sanglante du pays. Pour cette raison, voici trois autres propositions qui parviennent à se connecter avec la méga production et peut-être que vous n’avez pas encore vu.

+ 3 films avec Ricardo Darín à voir aujourd’hui en streaming

3. L’odyssée de Giles

Argentine, 1985 prend une véritable histoire argentine pour développer ses personnages. C’est aussi le cas pour L’odyssée de Gilesle film de 2019 dirigé par Sébastien Borensztein qui s’adapte La nuit de l’usine par Eduardo Saceri. Situé dans la crise économique de 2001, il suit un groupe d’amis qui ont perdu l’argent qu’ils avaient réussi à réunir pour réactiver une coopérative agricole dans leur ville. Après avoir découvert qu’il s’agissait d’une arnaque d’un avocat et d’un directeur de banque qui savaient ce qui se passerait dans le pays, ils organisent un plan pour obtenir leur revanche bien méritée. Avec Ricardo Darín, il fait partie du catalogue de Étoile+.

2. Koblic

Créé en 2016également sous la direction de Sébastien BorenszteinRicardo Darín personnifie Thomas Koblic, ancien capitaine de la marine. Comme Argentine, 1985est lié à la dernière dictature argentine, puisque son personnage a participé à la soi-disant « vols de la mort » dans lequel les détenus disparus ont été jetés vivants dans le Río de la Plata. Disponible en Étoile+le casting est complété par les performances d’un méconnaissable Oscar Martínez, Inma Cuesta, Javier Tortarolo et Agustín Bellusci.

1. La chaîne de montagnes

Si vous avez apprécié le duo de Ricardo Darín et Santiago Mitre dans Argentine, 1985alors tu devrais voir La gamme. Le cinéaste prestigieux et l’acteur de renom se sont rencontrés à 2017 pour lancer ce film disponible en hbo max. Ici, le personnage principal est Hernán Blanco, le président de l’Argentine, qui fait face à une décision capitale lors de sa participation à une réunion entre différents chefs d’État.

