Pas seulement La Casa de Papel : où Jaime Lorente et María Pedraza se sont produits ensemble

Au milieu de la première de la cinquième saison de Le vol d'argent, Jaime Lorente, l'acteur qui joue Denver, a publié la nouvelle que sera père pour la première fois. Après avoir eu son premier enfant dans la fiction d'Álex Pina, qu'elle a nommé avec Stockholm comme Cincinnati, cette fois une fille prendra vie. Selon les médias espagnols, il s'appellera Amaïa et sa mère fait partie de la série des Netflix.







Ce n’est pas votre partenaire dans la fiction, Esther Acebo, ni l’actrice Maria Pedraza. C’est un costumière Le vol d’argent avec qui Lorente entretient une liaison depuis quelques mois. Populairement, de nombreux adeptes de la bande croient que celle qui est enceinte est Pedraza, qui était votre partenaire jusqu’en janvier 2021, après plusieurs années de fréquentation. Bien que Lorente ait pu reconstruire sa vie et trouver l’amour, le couple d’artistes manque toujours à ses fans. Par conséquent, nous vous disons ici trois projets sur lesquels ils ont travaillé ensemble que vous pouvez revoir.

+3 projets dans lesquels Lorente et Pedraza ont agi ensemble

3. La maison de papier

Au 2016, Jaime Lorente et María Pedraza se sont rencontrés lors du tournage de Le vol d’argent. Ce fut l’une des premières expériences professionnelles de l’actrice, qui se mit à la place de Alison Parker et qui est devenu célèbre lorsque la série a été intégrée au catalogue Netflix. Dans le cas de l’acteur, il s’est imposé comme l’un des grands protagonistes et à ce jour, il continue de parler avec son personnage. Jusqu’à présent, cela semblait être une simple coïncidence puisque même leurs rôles n’étaient pas liés les uns aux autres.

María Pedraza était Alison Parker dans La Casa de Papel (Netflix).



2. Élite

Cette série est l’un des grands paris de la plateforme Red N axé sur public adolescent. Au cours de la première saison, Pedraza a agi comme Marina Nunier, tandis que Lorente a donné vie à Nano Garcia Dominguez. Bien que la production continue et que de nouvelles saisons soient déjà attendues, les deux artistes ont décidé d’abandonner le projet après ses premières parties. Cependant, leurs retrouvailles en Élite signifiait une approche qui les a amenés à être en coupler.

Marina (María Pedraza) et Nano (Jaime Lorente) dans Elite (Netflix).



1. Qui emmèneriez-vous sur une île déserte ?

Également disponible sur Netflix, ce film de Jota linares réaffirmé leur romance. Il a joué cadres. Elle a Marthe. Basée sur la pièce du même nom, cette production a été diffusée en streaming et est passée inaperçue. Le casting est complété par Pol monen et Andréa Ros. Peu de gens se souviennent de sa première en 2019, cependant, c’est un excellent film si vous aimez regarder l’ancien couple en action.